Πάτρα: Ηλικιωμένη «παγίδεψε» απατεώνισσα που προσπάθησε να της αποσπάσει κοσμήματα

Με δόλωμα τα κοσμήματα και τα χρήματα μιας ηλικιωμένης, μια γυναίκα επιχείρησε να υλοποιήσει απάτη στην Πάτρα, όμως συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς.

17 Σεπ. 2025 12:28
Pelop News

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, μια ημεδαπή γυναίκα, κατηγορούμενη για απάτη κατά συναυτουργία.

Όπως προέκυψε, άγνωστος συνεργός της επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα, προσποιούμενος τον ασφαλιστή. Της ζήτησε να συγκεντρώσει κοσμήματα, τιμαλφή και χρήματα σε σακούλα, ώστε –όπως υποστήριξε– να τα ασφαλίσει.

Η ηλικιωμένη αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε την Αστυνομία. Με την καθοδήγηση των αστυνομικών, τοποθέτησε σε σακούλα ένα δαχτυλίδι και αντικείμενα μικρής αξίας και βγήκε από το σπίτι για να τα παραδώσει.

Τη στιγμή που η γυναίκα εμφανίστηκε στο σημείο για να παραλάβει τη σακούλα, οι αστυνομικοί επενέβησαν και τη συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω. Στην κατοχή της βρέθηκαν τα αντικείμενα και δύο κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
