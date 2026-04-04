Πάτρα: Ημίγυμνος άνδρας αναστάτωσε το κέντρο και συνελήφθη από την Αστυνομία

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στο κέντρο της Πάτρας, όταν ημίγυμνος άνδρας φέρεται να απειλούσε περαστικούς σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Η Αστυνομία έσπευσε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή του.

04 Απρ. 2026 12:22
Pelop News

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας προκάλεσε ανασφάλεια και κινητοποίηση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς περαστικούς, κρατώντας κάποιο αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεση αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον άνδρα λίγο αργότερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

