Πάτρα: Ημίγυμνος άνδρας αναστάτωσε το κέντρο και συνελήφθη από την Αστυνομία

Αναστάτωση επικράτησε νωρίτερα στο κέντρο της Πάτρας, στη διασταύρωση των οδών Καραϊσκάκη και Πατρέως, όταν ένας ημίγυμνος άνδρας προκάλεσε ανασφάλεια και κινητοποίηση στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από τοπικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς περαστικούς, κρατώντας κάποιο αντικείμενο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά και πολυσύχναστα σημεία της πόλης, με αποτέλεσμα να προκληθεί άμεση αναστάτωση σε όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην περιοχή. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με ισχυρές δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο και να εντοπίζουν τον άνδρα λίγο αργότερα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

