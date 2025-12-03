Πάτρα: Κατανάλωσε χάπια για ν’ αυτοκτονήσει
Περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας στην Πάτρα, το πρωί της Τετάρτης 3/12/2025.
Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών, στην Πάτρα, το πρωί της Τετάρτης 3/12/2025, για άτομο που φέρεται να κατανάλωσε ποσότητα χαπιών με σκοπό να θέσει τέλος στη ζωή του.
Το περιστατικό συνέβη στο Προάστιο και στο σημείο έσπευσε Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
