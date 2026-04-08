Πάτρα: Κατάνυξη από τις «ΣΦήγΚΕΣ» στην πλατεία Γεωργίου ΦΩΤΟ

Για τέταρτη διαδοχική χρονιά, η ομάδα «ΣΦήγΚΕΣ» χάρισε στο κοινό της Πάτρας μια βραδιά υψηλής αισθητικής και θρησκευτικής ευλάβειας. Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, 7 Απριλίου, ο προαύλιος χώρος του Δημοτικού Θεάτρου «Απόλλων» μετατράπηκε σε μια υπαίθρια σκηνή κατάνυξης, όπου μέλη της ομάδας απέδωσαν ύμνους, κοντάκια και ποιήματα, συνδυασμένα με εμβληματικά μουσικά αποσπάσματα από τον χώρο της όπερας.

Η εκδήλωση ένωσε την εκκλησιαστική παράδοση με την παγκόσμια μουσική κληρονομιά και την ελληνική λογοτεχνία. Μεταξύ άλλων, το κοινό είχε την ευκαιρία να ακούσει:

Το κοντάκιο «Τη Υπερμάχω», το « Αι γενεαί πάσαι» και τον ύμνο «Αγνή Παρθένε Δέσποινα» του Αγίου Νεκταρίου.

Το πασίγνωστο «Va Pensiero» από την όπερα Nabucco του Verdi.

από την όπερα του Verdi. Τον «Ύμνο της Αγάπης» του Αποστόλου Παύλου και τον θρήνο «Σήμερα μαύρος ουρανός» .

Αποσπάσματα από την «Ασάλευτη Ζωή» του Κωστή Παλαμά και τους «Πόνους της Παναγίας» του Κώστα Βάρναλη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι ΣΦήγΚΕΣ: Βικτωρία Αγγελοπούλου, Μαίρη Αγιωτατου, Γιώτα Αναστοπουλου, Χαρά Αντωνοπούλου, Καίτη Γεωργακακη, Μίνα Γιαννακλη Μαρία Γιαννακοπούλου, Νίκη Ζορμπά, Ελένη Ζουμπουλάκη – Τσιστα, Αλεξία Καμπούρη, Νάντια Καμπούρη, Σπύρος Καραχάλιος, Νικόλ Κούτρα, Ντόλυ Κουτρουμπα, Αφροδίτη Κωνσταντινοπουλου, Νίκος Μωρος Χριστίνα Νικολού , Ρένα Ντεμιρη, Παναγιώτα Παπαγεωργίου Γωγώ Παπαδοπούλου, Τόνια Παππας, Μαντώ Πρεβεζάνου, Άρτεμις Πισκοπακη, Σια Χαμακου και Ιωάννα Χαριτατου.

