Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά

Στο ίδιο έργο θεατές οι χρήστες της παραλιακής οδού Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, καθώς νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16/02/2026, έκλεισε λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα

Τις πρωινές ώρες σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά σε προσωρινό αποκλεισμό της οδού στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα προς Πύργο.

