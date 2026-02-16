Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά
Εκ νέου διακοπή κυκλοφορίας λόγω πλημμύρας, στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.
Στο ίδιο έργο θεατές οι χρήστες της παραλιακής οδού Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, καθώς νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16/02/2026, έκλεισε λόγω πλημμυρικών φαινομένων.
Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα
Τις πρωινές ώρες σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά σε προσωρινό αποκλεισμό της οδού στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα προς Πύργο.
