Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά

Εκ νέου διακοπή κυκλοφορίας λόγω πλημμύρας, στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά
16 Φεβ. 2026 8:18
Pelop News

Στο ίδιο έργο θεατές οι χρήστες της παραλιακής οδού Ακτής Δυμαίων, στην Πάτρα, καθώς νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16/02/2026, έκλεισε λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα

Τις πρωινές ώρες  σύμφωνα με πληροφορίες αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε με αποτέλεσμα η Τροχαία να προχωρά  σε προσωρινό αποκλεισμό της οδού στο ύψος της Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ρεύμα προς Πύργο.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:36 Αναστολή μεταφοράς μαθητών σήμερα στην Ηλεία
8:31 Πάτρα: Συνελήφθη «ανεπιθύμητος» αλλοδαπός στο λιμάνι
8:31 ΕΝΦΙΑ 2026: Τελευταία ευκαιρία σήμερα για την έκπτωση 20%, τι πρέπει να κάνεις άμεσα
8:23 Τέλος στην ταλαιπωρία: Από σήμερα δωρεάν τα ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο δίπλα σου
8:18 Πάτρα: Εκλεισε και πάλι η Ακτή Δυμαίων, πλημμύρισε ξανά
8:13 Σήμερα οι υπογραφές συμβάσεων Chevron – HELLENiQ Energy παρουσία Μητσοτάκη – Ξεκινούν οι έρευνες σε Νότια Πελοπόννησο και Κρήτη
8:12 Στη Βουλή το θέμα με τις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής
8:00 Διαρκής απαξίωση
7:59 Θανατηφόροα σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό στον Ασπρόπυργο ένας 41χρονος
7:51 Σε εφαρμογή από σήμερα η «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ», όσα αλλάζουν για εργαζόμενους και επιχειρήσεις
7:41 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ
7:33 Πάτρα: Σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη Ελληνικών και Γερμανικών Αρχών για τη Λόρα
7:22 Καιρός: Καταιγίδες και αφρικανική σκόνη, έρχεται κακοκαιρία «εξπρές», η πρόγνωση για την Πάτρα
7:11 Ο Akylas με το «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 BINTEO
23:00 Μάλτα: Το νησί των ιπποτών
22:50 Ηράκλειο: Στο έλεος των ανέμων, ακυρώθηκαν πτήσεις
22:35 Δημοσία δαπάνη η κηδεία της Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη
22:20 Οι έφηβοι του ΝΟΠ δύο νίκες στη Θεσσαλονίκη και εμπειρίες
22:10 Ιταλία: Δυο σκιέρ έχασαν την ζωή του από χιονοστιβάδα
22:00 «Πράσινο» φως από τις ΗΠΑ για χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Ιράν ;
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ