Πάτρα: Κοινή εμφάνιση των Δημοτικών Φιλαρμονικών Αιγείρας και Δερβενίου στη Πομπή Μνήμης

H Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου και η Δημοτική Φιλαρμονική Αιγείρας «Ιωάννης Κοκονέτσης» ένωσαν τις δυνάμεις τους το περασμένο Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Οι δύο μπάντες συμμετείχαν από κοινού στην επιβλητική Πομπή Μνήμης για τη θυσία των 10.000 Πατρινών που αγωνίστηκαν κατά των Οθωμανών, αποτελώντας ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα καλλιτεχνικά δρώμενα της εκδήλωσης.

Η κορύφωση της εμφάνισης ήρθε όταν το πολυπληθές σύνολο των 50 μουσικών απέδωσε το επικό εμβατήριο «Gladiator» του Hans Zimmer. Η διασκευή για μπάντα ανήκει στον αρχιμουσικό της Φιλαρμονικής Αιγείρας, Δημήτρη Μίχαλο, ενώ το μουσικό σχήμα διεύθυναν εναλλάξ ο ίδιος και ο αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής Δερβενίου, Παναγιώτης Παναγάκος.

Η Δημοτική Φιλαρμονική Δερβενίου εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον Λαογραφικό Σύλλογο «Μωραΐτες Εν Χορώ» για την τιμητική πρόσκληση και την κάλυψη των εξόδων μεταφοράς. Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία έγινε στον Αντιδήμαρχο του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, Χρήστο Κολοκυθά, για την καθοριστική συμβολή του στην οργάνωση και την απρόσκοπτη παρουσία της Φιλαρμονικής στην Πάτρα.

