Πάτρα – Κουνάβης: «Να υπάρξει πολιτική βούληση για την έλευση του τρένου»

Ο Α΄ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας και τέως πρόεδρος της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, Αντώνης Κουνάβης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η κατασκευή της νέας σιδηροδρομικής γραμμής αποτελεί για την Πάτρα και κατ’ επέκταση την Αχαΐα μια αναπτυξιακή και κοινωνική αναγκαιότητα, η οποία δεν μπορεί πλέον να παραμένει σε εκκρεμότητα. Απαιτείται ξεκάθαρη πολιτική βούληση από την κυβέρνηση για την έλευση του τρένου με βάση τα ρεαλιστικά δεδομένα και τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας.

Κι αυτό διότι η πρόοδος του έργου δεν μπορεί να εξαρτάται αποκλειστικά από την απαίτηση της δημοτικής αρχής για την πλήρη υπογειοποίηση της νέας σιδηροδρομικής γραμμής, αλλά πρέπει να στηρίζεται σε τεχνικά τεκμηριωμένες, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνικά ωφέλιμες λύσεις.

Η Πάτρα έχει μείνει πίσω για πολλά χρόνια. Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά με αποφασιστικότητα, διασφαλίζοντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σιδηροδρομικό δίκτυο που θα υπηρετεί τους πολίτες και την ανάπτυξη της περιοχής».

