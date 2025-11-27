Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ

Κυκλοφοριακή ασφυξία επικράτησε σήμερα στην Πάτρα λόγω της λαμπαδηδρομίας, με το κέντρο της πόλης να μπλοκάρει πλήρως. Η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες, ιδιαίτερα στην Αγίου Ανδρέου, έφτασε σε οριακό σημείο, καθώς η διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας επέφερε εκτροπές, κλεισίματα δρόμων και μεγάλες καθυστερήσεις.

Η Ολυμπιακή Φλόγα, που πέρασε σήμερα από το κέντρο της Πάτρας στο πλαίσιο της λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina, προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις. Από το μεσημέρι, η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους αυξήθηκε κατακόρυφα, και όσο πλησίαζε η ώρα της διέλευσης, η κατάσταση επιδεινωνόταν.

Οι φωτογραφίες από την Αγίου Ανδρέου, την Όθωνος Αμαλίας και τους γύρω δρόμους δείχνουν μεγάλες ουρές οχημάτων, με σταθμευμένα και κινούμενα αυτοκίνητα να σχηματίζουν αδιάκοπες σειρές. Σε αρκετά σημεία, λεωφορεία, ταξί και Ι.Χ. παρέμεναν ακινητοποιημένα, ενώ οδηγοί προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα.

Στην Αγίου Ανδρέου η κατάσταση ήταν ακόμη πιο έντονη: η κυκλοφορία πρακτικά «κόλλησε», καθώς η διέλευση της Φλόγας και οι παράλληλες εκδηλώσεις οδήγησαν σε εκτροπές, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να συγκλίνουν όλοι στους ίδιους δρόμους.

Η κυκλοφορία άρχισε να αποσυμφορίζεται σταδιακά μόνο μετά το τέλος του προγράμματος της λαμπαδηδρομίας, ωστόσο οι καθυστερήσεις παρέμειναν για αρκετή ώρα, καθώς τα οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το κέντρο.

Η σημερινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι η διέλευση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος -παρά την ιδιαίτερη συμβολική αξία του- δημιούργησε έντονη επιβάρυνση στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να βιώνουν σημαντική ταλαιπωρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



