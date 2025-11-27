Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε η σημερινή διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας από το κέντρο της Πάτρας, με την Αγίου Ανδρέου και τους γύρω δρόμους να βρίσκονται σε ολική συμφόρηση. Ουρές αυτοκινήτων σχηματίστηκαν από νωρίς το απόγευμα, ενώ πολλοί οδηγοί έμειναν ακινητοποιημένοι για αρκετή ώρα.

Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας - «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 12:29
Pelop News

Κυκλοφοριακή ασφυξία επικράτησε σήμερα στην Πάτρα λόγω της λαμπαδηδρομίας, με το κέντρο της πόλης να μπλοκάρει πλήρως. Η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες, ιδιαίτερα στην Αγίου Ανδρέου, έφτασε σε οριακό σημείο, καθώς η διέλευση της Ολυμπιακής Φλόγας επέφερε εκτροπές, κλεισίματα δρόμων και μεγάλες καθυστερήσεις.

Η Ολυμπιακή Φλόγα, που πέρασε σήμερα από το κέντρο της Πάτρας στο πλαίσιο της λαμπαδηδρομίας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano–Cortina, προκάλεσε σημαντικές κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις. Από το μεσημέρι, η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους αυξήθηκε κατακόρυφα, και όσο πλησίαζε η ώρα της διέλευσης, η κατάσταση επιδεινωνόταν.

Οι φωτογραφίες από την Αγίου Ανδρέου, την Όθωνος Αμαλίας και τους γύρω δρόμους δείχνουν μεγάλες ουρές οχημάτων, με σταθμευμένα και κινούμενα αυτοκίνητα να σχηματίζουν αδιάκοπες σειρές. Σε αρκετά σημεία, λεωφορεία, ταξί και Ι.Χ. παρέμεναν ακινητοποιημένα, ενώ οδηγοί προσπαθούσαν χωρίς αποτέλεσμα να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα.

Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας - «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας - «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας - «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ

Στην Αγίου Ανδρέου η κατάσταση ήταν ακόμη πιο έντονη: η κυκλοφορία πρακτικά «κόλλησε», καθώς η διέλευση της Φλόγας και οι παράλληλες εκδηλώσεις οδήγησαν σε εκτροπές, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να συγκλίνουν όλοι στους ίδιους δρόμους.

Η κυκλοφορία άρχισε να αποσυμφορίζεται σταδιακά μόνο μετά το τέλος του προγράμματος της λαμπαδηδρομίας, ωστόσο οι καθυστερήσεις παρέμειναν για αρκετή ώρα, καθώς τα οχήματα που είχαν εγκλωβιστεί προσπαθούσαν να απομακρυνθούν από το κέντρο.

Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας - «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας - «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ

Η σημερινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι η διέλευση ενός τόσο σημαντικού γεγονότος -παρά την ιδιαίτερη συμβολική αξία του- δημιούργησε έντονη επιβάρυνση στην κυκλοφορία, με τους οδηγούς να βιώνουν σημαντική ταλαιπωρία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:29 Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος στο κέντρο λόγω της Ολυμπιακής Φλόγας – «Φράκαρε» η Αγίου Ανδρέου ΦΩΤΟ
12:16 Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε στην οικία Παλαμά: Η Πάτρα υποδέχθηκε το σύμβολο των Αγώνων με συγκίνηση ΦΩΤΟ
12:06 Κακοκαιρία “Adel”: Σφοδρά φαινόμενα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Προειδοποιήσεις για 7 περιοχές και καταιγίδες κατηγορίας 5
12:00 Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα
11:59 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα για παράνομη οπλοκατοχή με μεταλλική ράβδο
11:51 Μητσοτάκης στο υπουργικό: Πακέτο αλλαγών σε εργασιακά, ακίνητα και κληρονομικό δίκαιο
11:46 Πάτρα – Δυτική Αχαΐα: Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα σε ελέγχους της ΕΛΑΣ
11:42 Δολοφονία 75χρονης στη Σαλαμίνα: Οι κινήσεις της 46χρονης τη νύχτα του εγκλήματος, την βασάνιζε επί μισή ώρα
11:35 Κως: Αποπειράθηκε να βιάσει την σύζυγο του φίλου του ενώ αυτός έλειπε
11:28 Νεκρή γυναίκα, σοβαρά τραυματισμένος άνδρας από επίθεση καρχαρία
11:22 Σύλληψη 35χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 39χρονης σε δομή φιλοξενίας στον Λαγκαδά
11:19 Δήμος Αιγιαλείας: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα κριτήρια
11:19 Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:12 Νέα ευεργετικά μέτρα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων: Τέσσερις βασικές αλλαγές με απόφαση Δένδια
11:10 Κατσανιώτης: Η δωρεά της νέας μονάδας «Ν. Κούρκουλος» είναι μία υπόσχεση ζωής που οφείλει να γίνει πράξη με στελέχωση και ουσιαστική παρουσία της Πολιτείας.
11:03 Μοιραία πτώση από μπαλκόνι για γυναίκα στο Αγρίνιο
11:01 Κακοκαιρία «Adel»: Τεράστια κατολίσθηση στα Τζουμέρκα – Σπίτια “κρέμονται στον αέρα”
10:59 Ευλογιά αιγοπροβάτων: Πάνω από 423.000 ζώα έχουν θανατωθεί μέχρι σήμερα
10:53 Γνωστός δικηγόρος συνελήφθη για απάτη με πίνακες ζωγραφικής και ράβδους χρυσού! ΦΩΤΟ
10:51 Σοκ στη Γερμανία: 63χρονος σκότωσε σύζυγο, αδελφή και δύο παιδιά πριν αυτοκτονήσει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ