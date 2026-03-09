Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες

Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί στην Πάτρα, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε όχημα χωρίς στοιχεία κυκλοφορίας και πινακίδες. Μάλιστα, όπως προέκυψε, είχε τοποθετήσει στο αυτοκίνητο πινακίδες από άλλο όχημα που του ανήκε.

09 Μαρ. 2026 11:24
Pelop News

Ένας άνδρας συνελήφθη στην Πάτρα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ, όταν σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς νόμιμα στοιχεία κυκλοφορίας, ενώ στο όχημα είχαν τοποθετηθεί πινακίδες από άλλο αυτοκίνητο.

Η σύλληψη έγινε χθες το απόγευμα από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται στην πόλη.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο προέκυψε ότι ο οδηγός κινούνταν με αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, το οποίο στερούνταν στοιχείων κυκλοφορίας και δεν έφερε τις νόμιμες πινακίδες.

Παράλληλα διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε τοποθετήσει στο όχημα κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας που ανήκαν σε άλλο αυτοκίνητο, επίσης ιδιοκτησίας του, πράξη που συνιστά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για τις σχετικές παραβάσεις.

