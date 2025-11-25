Πάτρα: Κυκλοφορούσε με σιδερογροθιά!
Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς στην Πάτρα, με σιδερογροθιά.
Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σιδερογροθιά.
Σε αστυνομικό έλεγχο το βράδυ της Δευτέρας 24/11/2025 που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια σιδερογροθιά.
Συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.
