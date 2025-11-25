Πάτρα: Κυκλοφορούσε με σιδερογροθιά!

Από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης συνελήφθη στην Πάτρα άνδρας στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σιδερογροθιά.

Σε αστυνομικό έλεγχο το βράδυ της Δευτέρας 24/11/2025 που του διενεργήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μια σιδερογροθιά.

Συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

