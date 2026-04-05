Πάτρα – Κύκλωμα εκμετάλλευσης μπόνους στοιχηματικών εταιρειών: Από τη Γ’ Εθνική έως το εθνόσημο

Οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες που συνέδραμαν αποφασιστικά τις διωκτικές αρχές για να ξηλωθεί το κύκλωμα της Πάτρας, το οποίο θησαύρισε παράνομα από τα «μπόνους» των εταιρειών, ξέχωρα από τις μηνυτήριες αναφορές, προτίθενται να προχωρήσουν και σε αγωγές κατά των μελών της εγκληματικής οργάνωσης για να «πατσίσουν» τη χασούρα τους.

ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Το νέο εντυπωσιακό στοιχείο της απάτης που είχε ως επίκεντρο την Πάτρα, είναι ότι ανάμεσα στους «στρατολογητές» της οργάνωσης ή τα συνεργαζόμενα άτομα με αυτήν, πλην μιας δεκάδας προπονητών και παλαίμαχων ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, βρίσκονται και παλιοί διεθνείς ποδοσφαιριστές. Δύο μάλιστα εξ αυτών κατάγονται από τη Δυτική Ελλάδα και ήταν αγαστή η συνεργατική σχέση τους με άτομα της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία ακόμη και σήμερα συμπεριλαμβάνονται στο οργανόγραμμα ποδοσφαιρικής ομάδος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΝΟ;

Στο μεταξύ διοχετεύτηκαν χθες στον Τύπο αιτιάσεις συνηγόρων υπεράσπισης που αναφέρουν ότι οι εντολείς τους δεν θα έχουν οποιαδήποτε ποινική συνέπεια, γιατί για το «bonus abuse» των στοιχηματικών εταιρειών δεν υπάρχει πρόβλεψη στην ελληνική νομοθεσία.

Σε αντίκρουση της ανωτέρω εκδοχής έρχονται όσα εμπεριέχονται στην εμπλουτισμένη δικογραφία, η οποία βρίσκεται ήδη στα χέρια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πατρών και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της κυρίας ανάκρισης.

ΑΡΘΡΟ 386

Από πηγές της Οικονομικής Αστυνομίας, η οποία ως γνωστόν είναι αυτή που εξάρθρωσε την εγκληματική οργάνωση, αναφέρεται ότι η περίπτωση των μελών της εμπίπτει στο άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα περί απάτης. Και τούτο διότι χρησιμοποιήθηκαν δόλια μέσα για να εξαπατηθούν οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, όπως π.χ. χρήση ψεύτικων στοιχείων, ταυτότητες τρίτων ή λογισμικού για τη δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών.

Εν προκειμένω, τονίζεται ότι οι «εγκέφαλοι» της υπόθεσης έχουν υποπέσει στο κακουργηματικό αδίκημα της απάτης, διότι υπεισήλθαν σε παρένθετους λογαριασμούς και τους χρησιμοποίησαν, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη από τα προσφερόμενα «μπόνους» των εταιρειών.

ΝΕΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι η ζημιά 25 νόμιμων εταιρειών ανερχόταν σε 1,5 εκ. ευρώ. Ομως, η «Π» αποκάλυψε χθες ότι είναι δεκαπλάσιες οι απώλειές τους (15.000.000 ευρώ), με βάση τα 7.000 ονόματα παικτών -και ουχί 700- που βρέθηκαν σε τρία σημειωματάρια του βασικού «εγκεφάλου» της απάτης. Μάλιστα, τα ονόματα είναι περισσότερα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, καθώς αντίστοιχες σημειώσεις με εκατοντάδες ονόματα, ΑΦΜ, αριθμούς τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών, εντοπίστηκαν σε έρευνες που έγιναν στα σπίτια και των άλλων τεσσάρων αρχηγικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ

Με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, προκαλείται έντονο ενδιαφέρον, αλλά και περιέργεια, όσον αφορά την ποινική μεταχείριση των 43 εμπλεκομένων και δη των 5 Πατρινών, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί από την Οικονομική Αστυνομία «εγκέφαλοι» της εγκληματικής οργάνωσης. Οπως αναφέρουν οι ηλεγμένες πληροφορίες της «Π», η δικογραφία έχει μελετηθεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα και λίαν συντόμως πρόκειται να ξεκινήσει το ανακριτικό έργο. Επειδή μεσολαβεί, βέβαια, η Μεγάλη Εβδομάδα, πιθανολογείται ότι αυτό θα συμβεί αμέσως μετά το Πάσχα.

