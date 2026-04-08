Πάτρα: Κύμα προσφοράς για τη «Φλόγα» στο πασχαλινό παζάρι στήριξης των παιδιών με καρκίνο

Με ουσιαστικές πράξεις αλληλεγγύης, φορείς, σχολεία, επιχειρήσεις και πολίτες της Πάτρας στάθηκαν στο πλευρό της «Φλόγας» ενόψει Πάσχα. Το πασχαλινό παζάρι του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η κοινωνική στήριξη παραμένει πολύτιμη δύναμη για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

08 Απρ. 2026 12:54
Pelop News

Εκπαιδευτικές δομές, φορείς, γυναίκες της γειτονιάς, σύλλογοι εργαζομένων, επιχειρήσεις άνοιξαν απλόχερα την αγκαλιά τους στα παιδιά που πάσχουν από καρκίνο προσφέροντας απλόχερα στο πασχαλινό παζάρι του  Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Τμήμα Πάτρας.

Τα παιδιά, ο γονείς και οι εθελοντές του Συλλόγου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες για τις θαυμάσιες χειροποίητες δημιουργίες, κουλούρια και άλλα είδη τα οποία διατέθηκαν προς πώληση με στόχο την ενίσχυση του πολύπλευρου έργου της «Φλόγας».

Ειδική αναφορά οφείλουμε στον Σύλλογο Εργαζομένων της εταιρείας ΤΙΤΑΝ, το Δημοτικό σχολείο Ρίου, το 47ο Δημοτικό, το 4ο Δημοτικό, το 14ο Νηπιαγωγείο καθώς και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό ERGOSEN.

Επίσης θα ήθελε να ευχαριστήσει το Νηπιαγωγείο Καραιίκων για την προσφορά τους σε παιχνίδια και βιβλία που θα δοθούν στα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ.

Τέλος εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στην εταιρεία ΚΡΕΟΣΥΣ του κ. Σταύρου Μαλλιώρη για την προσφορά κρεάτων που διανεμήθηκαν σε οικογένειες της ΦΛΟΓΑΣ. Στο παράρτημα Πάτρας του Σωματείου «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ» και την εκπρόσωπό του Μαρία Μανουσάκη, το οποίο αποτελεί πιστό συνοδοιπόρο της «Φλόγας» στηρίζοντας διαρκώς και ποικιλοτρόπως το έργο της.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η επίσκεψη που επιφύλαξαν στο παζάρι της «Φλόγας» τα παιδιά του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου «ΣΕΡΑΦΙΝΟ ΤΟ ΣΚΑΤΖΟΧΟΙΡΑΚΙ».  Αφού ενημερώθηκαν για το έργο του Συλλόγου ακολούθως τα παιδιά  με χρήματα από τον κουμπαρά τους έκαναν τις Πασχαλινές τους αγορές στέλνοντας τα ισχυρότερα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης.

Τέλος εθελόντριες της «Φλόγας» ανταποκρινόμενες σε πρόσκληση του Κέντρου Ξένων Γλωσσών ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗ επισκέφτηκαν τον χώρο και πραγματοποίησαν  δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τους μαθητές του Κέντρου.

Η μεγάλη οικογένεια της «Φλόγας εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση και να επικρατήσει σε όλο των κόσμο η Αγάπη και η Ειρήνη.

 

