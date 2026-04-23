Πάτρα – Λαϊκές Αγορές: Όχι κατάργηση, αλλά νέο σχέδιο για να αντέξει η πόλη – Τι λένε οι κάτοικοι και το Σωματείο Λαϊκών Αγορών

Το χθεσινό ρεπορτάζ της εφημερίδας «Πελοπόννησος» ανέδειξε, μέσα από αυτοψία, τη λειτουργική πραγματικότητα των λαϊκών αγορών στην Πάτρα: όχληση, αδυναμία ελέγχου, επιβάρυνση της καθημερινότητας των κατοίκων.

Σήμερα, η έρευνα συνεχίζεται, δίνοντας τον λόγο τόσο στους πολίτες που ζουν δίπλα στις Λαϊκές, όσο και στους ίδιους τους ανθρώπους της αγοράς.

Και ένα στοιχείο είναι κοινό και αδιαμφισβήτητο: κανείς δεν ζητά την κατάργηση των Λαϊκών Αγορών.

«Οχι κατάργηση, αλλά επανασχεδιασμός»

Οι κάτοικοι των περιοχών όπου λειτουργούν λαϊκές αγορές δεν αμφισβητούν τον κοινωνικό τους ρόλο. Εκείνο που ζητούν είναι επανεξέταση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, της χωροθέτησης και της διάταξης των αγορών.

Οπως επισημαίνουν, οι περισσότερες Λαϊκές ορίστηκαν πριν από 40 ή και 60 χρόνια, σε περιοχές με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά: χαμηλή δόμηση, λιγότερους κατοίκους, ελάχιστα ΙΧ και μικρότερες ανάγκες πρόσβασης έκτακτης ανάγκης.

Σήμερα, όμως, τα δεδομένα έχουν αλλάξει δραματικά.

Διώροφα σπίτια έχουν αντικατασταθεί από πολυκατοικίες, ο πληθυσμός έχει αυξηθεί, τα αυτοκίνητα πολλαπλασιάστηκαν και η πιθανότητα έκτακτων περιστατικών είναι σαφώς μεγαλύτερη.

Οι κάτοικοι θέτουν ξεκάθαρα το ερώτημα: Είναι δίκαιο ο ίδιος αστικός χώρος να «πληρώνει» εσαεί το κόστος μίας λειτουργίας που σχεδιάστηκε για μία άλλη εποχή;

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Στο τραπέζι μπαίνει και το ζήτημα της υγειονομικής ασφάλειας, κυρίως για τα νωπά προϊόντα. Κάτοικοι και καταναλωτές επισημαίνουν ότι: Νωπά προϊόντα πωλούνται εκτός ψυγείων σε συνθήκες ζέστης, υγρασίας, σκόνης και άστατων καιρικών συνθηκών, με ανομοιογενή επίπεδα καθαριότητας στους πάγκους. Ζητούν ουσιαστικούς ελέγχους, όχι αποσπασματικούς.

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Από την πλευρά τους, οι έμποροι, μέσω μέλους του ΔΣ του Σωματείου Λαϊκών Αγορών Πάτρας, Ηλία Αραβαντινού ξεκαθαρίζουν στην «Π» ότι αντιλαμβάνονται τα προβλήματα, αλλά θέτουν σοβαρές ενστάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισής τους.

Οπως σημειώνουν, η μετατροπή των Λαϊκών Αγορών σε στεγασμένες δομές θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα τους: Θα απομακρύνει ηλικιωμένους και ανθρώπους χωρίς μεταφορικό μέσο, θα αλλάξει τη φιλοσοφία της «λαϊκής που πάει στη γιαγιά και όχι η γιαγιά στη λαϊκή», θα αυξήσει τα λειτουργικά κόστη και κατ’ επέκταση τις τιμές.

Κατά την άποψή τους, μία στεγασμένη Λαϊκή οδηγεί αναπόφευκτα σε μοντέλο καταστημάτων, άρα σε απώλεια του φθηνού, λαϊκού χαρακτήρα που στηρίζει χιλιάδες νοικοκυριά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ίδιοι οι έμποροι ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων: Για παράνομες άδειες και παράνομη συμμετοχή στις αγορές, για την ποιότητα των προϊόντων, για τον τρόπο λειτουργίας των πάγκων.

Οπως τονίζουν, τα ζητήματα αυτά έχουν καταγγελθεί επανειλημμένως στον Δήμο Πατρέων, χωρίς μέχρι σήμερα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Παράλληλα, προτείνουν: ευταξία στις αγορές, ομοιόμορφες τέντες και πάγκους, σαφείς διαδρόμους διέλευσης.

Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό, επισημαίνουν ότι πρόκειται για γενικευμένο πρόβλημα της Πάτρας, το οποίο δεν προκαλείται αποκλειστικά από τις Λαϊκές Αγορές.

Η «Π» ζήτησε από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, Διονύση Πλέσσα την τοποθέτηση του Δήμου επί του θέματος, αλλά απάντηση δεν υπήρξε.

