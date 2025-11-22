Πάτρα: Με λαμπρότητα τιμήθηκαν τα Εισόδια της Θεοτόκου στη Μονή Ομπλού ΦΩΤΟ

Πλήθος πιστών ανηφόρισε στη Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου στον Ομπλό για να τιμήσει τη μεγάλη Θεομητορική εορτή, σε έναν από τους ιστορικότερους τόπους λατρείας της Αχαΐας, συνδεδεμένο διαχρονικά με τους αγώνες του Γένους και τη μορφή του Παλαιών Πατρών Γερμανού.

Στο επίκεντρο των εορτασμών της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών για τα Εισόδια της Θεοτόκου βρέθηκε και φέτος η Ιερά Μονή Ομπλού, ένας χώρος με ιδιαίτερο ιστορικό και πνευματικό βάρος για την περιοχή. Η Μονή, που φυλάσσει την περίπυστη εικόνα της Παναγίας και θεωρείται πολύτιμο πνευματικό κειμήλιο του τόπου, υποδέχθηκε εκατοντάδες πιστούς από την Πάτρα και την ευρύτερη Αχαΐα.

Στον Εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, τον οποίο υποδέχθηκε ο Καθηγούμενος της Μονής, π. Νεκτάριος, μαζί με την αδελφότητα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με τους πιστούς να προσέρχονται για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα και να ζητήσουν τη χάρη της Θεοτόκου.

Μετά τη σύντομη αναφορά του Μητροπολίτη στην ιστορία και την προσφορά της Μονής, τον λόγο ανέλαβε ο φιλοξενούμενος Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μυλωνάς, Ιεροκήρυκας της Μητρόπολης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, ο οποίος μίλησε για το νόημα της εορτής και τη θέση της Θεοτόκου στη ζωή των πιστών.

Την ημέρα της εορτής προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ο οποίος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, απευθύνοντας επίκαιρο κήρυγμα.

Παράλληλα, στον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου Πατρών, στον Εσπερινό λειτούργησε και πάλι ο Επίσκοπος Κερνίτσης, ενώ ανήμερα προεξήρχε ο Μητροπολίτης Πατρών κ. Χρυσόστομος, ο οποίος ανέλυσε θεολογικά το Απολυτίκιο και το Κοντάκιο της εορτής, δίνοντας έμφαση στο βαθύτερο πνευματικό μήνυμα των Εισοδίων.

