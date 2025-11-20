Πάτρα: «Μονάδα» ινδικής κάνναβης στο Γλαύκο – Πώς η ΕΛΑΣ εντόπισε τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο

Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας εξάρθρωσε παράνομη καλλιέργεια κάνναβης σε σπίτι στη Γλαύκο. Εντοπίστηκαν 90 δενδρύλλια, 10 κιλά φυτικά αποσπάσματα και όπλα, ενώ συνελήφθη 35χρονος Αλβανός.

20 Νοέ. 2025 7:55
Pelop News

Σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών επέφερε το τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, έπειτα από στοχευμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε κατοικία στην περιοχή της Γλαύκου. Κατά τη διάρκεια της εφόδου, οι αστυνομικοί εντόπισαν χώρο διαμορφωμένο ειδικά για καλλιέργεια κάνναβης, πλήρως εξοπλισμένο με συστήματα φωτισμού, θέρμανσης και εξαερισμού.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Εργαστήριο παρασκευής ναρκωτικών σε σπίτι, βρέθηκαν δεκάδες σφαίρες και όπλο!

Στο εσωτερικό του κτιρίου βρέθηκαν 90 δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, ενώ κατασχέθηκαν περίπου 10 κιλά φυτικών αποσπασμάτων και 330 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ποσότητες που εκτιμάται ότι προορίζονταν για εμπορία. Η ποσότητα και ο βαθμός οργάνωσης συνηγορούν στο ότι ο χώρος λειτουργούσε ως μονάδα παραγωγής ναρκωτικών που στην συνέχεια θα διοχετεύονταν στα στέκια των τοξικομανών.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθη ένας 35χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε άμεση εμπλοκή στη λειτουργία της παράνομης καλλιέργειας, ενώ είναι ήδη γνωστός στην αστυνομία. Σε έρευνα που έγινε στον χώρο όπου διέμενε βρέθηκε ένα πιστόλι 9mm, πλήρως λειτουργικό, μαζί με φυσίγγια και σκοπευτικό λέιζερ και ένα ακόμα πιστόλι διαμετρήματος 6.35, ευρήματα που αυξάνουν το βάρος των κατηγοριών και υποδηλώνουν ότι ο συλληφθείς ήταν έτοιμος για όλα.

Παράλληλα, οι Αρχές σχημάτισαν δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη της οικίας, καθώς διαπιστώθηκε ότι μέρος του συστήματος εξαερισμού της καλλιέργειας διέρχονταν από χώρους όπου ο ίδιος κατοικούσε, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή ένδειξη γνώσης ή ανοχής της παράνομης δραστηριότητας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να εξακριβωθεί αν πίσω από τη συγκεκριμένη καλλιέργεια υφίσταται ευρύτερο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

