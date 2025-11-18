Πάτρα: Νέα στοιχεία και εισαγγελικές αποφάσεις στην υπόθεση βιασμού ανήλικης από 16χρονο

Έγινε γνωστή και ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με την οποία, το κοριτσάκι έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις

 

Πάτρα: Νέα στοιχεία και εισαγγελικές αποφάσεις στην υπόθεση βιασμού ανήλικης από 16χρονο
18 Νοέ. 2025 21:24
Pelop News

Αύριο αναμένονται εξελίξεις στην υπόθεση της κατηγορίας βιασμού μίας 12χρονης από 16χρονο στην Πάτρα. Ο εισαγγελέας θα παραλάβει την δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί, και θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του 16χρονου.

Πλέον έγινε γνωστή και ιατροδικαστική εξέταση σύμφωνα με την οποία, το κοριτσάκι έχει υποστεί γενετήσιες πράξεις.

Όλα έγιναν το απόγευμα του Σαββάτου σε γειτονιά της νότιας Πάτρας. Το κορίτσι είχε γνωρίσει τον 16χρονο μέσα από social media και τον συνάντησε στο δρόμο.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το 16χρονο αγόρι παρέσυρε την 12χρονη σε απόμερο σημείο του προαύλιου χώρου, σχολείου πού βρίσκεται στην περιοχή και εκεί την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις. Όταν η 12χρονη αποκάλυψε στους γονείς της, τι είχε συμβεί, ακολούθησε και η ενημέρωση των αρχών.

Η μητέρα της 12χρονης έκανε την καταγγελία στις αστυνομικές αρχές την Δευτέρα. Οι αστυνομικοί που πήραν την σχετικές καταθέσεις, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 16χρονου, ο οποίος όμως δεν συνελήφθη, λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου.

