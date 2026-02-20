Πάτρα: Νέο Προεδρείο για το «Αλμα Ζωής» Αχαΐας, τα ονόματα

Συγκροτήθηκε το νέο Προεδρείο του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» Αχαΐας.

Πάτρα: Νέο Προεδρείο για το «Αλμα Ζωής» Αχαΐας, τα ονόματα
20 Φεβ. 2026 10:08
Pelop News

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας

Με σημαντική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας, στην Πάτρα, στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τριών Ναυάρχων 40, την Τετάρτη 18/02/2026.

Από τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν προέκυψε το νέο ΔΣ του Συλλόγου, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, και διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Στεφανάκη Αγγελική

Αντιπρόεδρος: Μαλλιώρη Δέσποινα (Ντέπυ)

Γραμματέας: Γιούρτη Χρυσάφω (Χριστίνα)

Ταμίας: Χυτοπούλου Ειρήνη (Ρένα)

Έφορος: Γκιτζίρη Ιωάννα

Μέλη: Λαγογιάννη Ειρήνη, Κωστή- Κολλιοπούλου Αικατερίνη

Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέχθηκαν οι κυρίες (με την σειρά που ψηφίσθηκαν):

1. Γουρζή Αννα

2. Βανδαράκη Θεοδώρα

3. Στελλάτου Χαραλαμπία (Χαρά)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι κυρίες:

Αποστολοπούλου Μαρία

Ζήση Αθανασία

Σανίδα Ελένη

Ο Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ» Ν. Αχαΐας συνεχίζει δυναμικά το έργο του, με στόχο την υποστήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση των γυναικών με καρκίνο μαστού και την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
11:23 Χρυσός σε ράλι: Οι εντάσεις ΗΠΑ-Ιράν σπρώχνουν τιμές πάνω από τα 5.000 δολάρια
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
10:25 Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ