Πάτρα – Νέος μοναχός στη Μονή Παναγίας Γηροκομητίσσης: Η κουρά από τον Μητροπολίτη Πατρών Χρυσόστομο ΦΩΤΟ

Ένας νέος μοναχός προστέθηκε στη μοναστική αδελφότητα της Ιεράς και σεβασμίας Μονής Παναγίας Γηροκομητίσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών. Η κουρά του τελέστηκε σε κατανυκτικό κλίμα στο καθολικό της Μονής από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο, ο οποίος προέστη του Εσπερινού. Συλλειτουργός ήταν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος, ενώ παρευρέθηκαν ο Καθηγούμενος της Μονής, Αρχιμανδρίτης π. Συμεών, οι αδελφοί της Μονής και άλλοι κληρικοί.

Ο νέος μοναχός, κατά κόσμον Γεώργιος Τσέλος, έλαβε το όνομα Ευστάθιος, προς τιμήν του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ευσταθίου, αλλά και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου, τον οποίο ο Μητροπολίτης Πατρών χαρακτήρισε «αδάμαντα της Ιεραρχίας» και «κόσμημα της Εκκλησίας».

Ο Σεβασμιώτατος υπενθύμισε επίσης ότι τον Μητροπολίτη Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευστάθιο είχε κείρει μοναχό και χειροτονήσει διάκονο και πρεσβύτερο ο αείμνηστος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, ο οποίος καταγόταν από την Πάτρα.

Στο τέλος της τελετής, ο Μητροπολίτης Πατρών απηύθυνε θερμά λόγια προς τον νέο μοναχό, προτρέποντάς τον να μιμηθεί στην καθημερινή του ζωή τη σταθερότητα στην πίστη και το μαρτύριο του Αγίου Ευσταθίου, αλλά και να ακολουθεί τον ενάρετο και αγιασμένο βίο του Μητροπολίτου Μονεμβασίας και Σπάρτης.

