Πάτρα – Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»: Στόχος η αύξηση κλινών σε 520

Την αύξηση των κλινών σε 520, από 365 που είναι σήμερα, και την ανάπτυξη του Ογκολογικού Τμήματος προτάσσει η διοίκηση του «Αγ. Ανδρέα» στον νέο οργανισμό λειτουργίας του νοσοκομείου που καταθέτει τις επόμενες ημέρες.

Η ημερομηνία υποβολής των νέων οργανισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στο υπουργείο Υγείας, λήγει στο τέλος του μήνα. Προς το παρόν, στην περιοχή μας το νοσοκομείο που έχει ολοκληρώσει το φάκελό του είναι ο «Αγ. Ανδρέας».

«Ο βασικός μας στόχος είναι να καταφέρουμε να αυξήσουμε τη δυναμική του νοσοκομείου μας. Αυτό σημαίνει ότι επιδιώκουμε οι ανεπτυγμένες κλίνες μας να φτάσουν τις 500 – 520» μας είπε ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπακαβός.

Υπενθυμίζουμε ότι η αύξηση των κλινών αποτελεί πάγιο αίτημα του Σωματείου Εργαζομένων καθώς με την επαναλειτουργία του πολυώροφου κτιρίου δεν αναπτύχθηκε ο προβλεπόμενος από τον οργανισμό του νοσοκομείου αριθμός κλινών που ήταν 460. Η διοίκηση του Σωματείου κάνει λόγο για «150 άστεγες κλίνες που απαιτούνται ώστε οι υπολειτουργούσες Κλινικές να αναπτυχθούν πλήρως και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν νέες Κλινικές για ειδικότητες που δεν έχει σήμερα το Νοσοκομείο μας ή αναγκάζονται να νοσηλεύουν τα περιστατικά τους στις Κλινικές άλλων ειδικοτήτων».

Την ανάγκη αυτή προτάσσει και ο διοικητής του νοσοκομείου τονίζοντας ότι «πρέπει να γίνει αυτό ώστε να πάρουμε ανάσα από τα ράντζα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών». Στο ερώτημά μας εάν υπάρχουν διαθέσιμοι χώροι ώστε να αναπτυχθούν οι επιπλέον κλίνες, μας απάντησε «θα προχωρήσουμε σε ανακατανομή των χώρων μόλις αντιμετωπίσουμε και τα ζητήματα που προέκυψαν από την τελευταία πυρκαγιά».

Επιπλέον, η διοίκηση του νοσοκομείου, με τη στήριξη και της διοίκησης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, επιχειρεί να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα που αφορά τους καρκινοπαθείς.

«Πρώτο μέλημά μας είναι η διαμόρφωση κατάλληλων χώρων για τις χημειοθεραπείες. Προς την κατεύθυνση αυτή προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότη ώστε να κατασκευαστεί ένας επιπλέον όροφος πάνω από το κτίριο του φαρμακείου που ανεγείρεται τώρα ώστε να στεγαστεί η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας των ογκολογικών ασθενών και η Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας. Αυτό είναι ένα αίτημά μας το οποίο έχει και τη στήριξη του κ. Θεοδωρόπουλου και ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε την υλοποίησή του» υπογραμμίζει ο κ. Μπακαβός.

Βέβαια, μέχρι τότε, η διοίκηση του νοσοκομείου δρομολογεί την ενίσχυση του Ογκολογικού Τμήματος με επέκτασή του σε υπάρχοντα χώρο του νοσοκομείου.

Στον νέο οργανισμό έχουν καταγραφεί και τα κενά του υγειονομικού προσωπικού με βάση τα νέα διαμορφωμένα τμήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σωματείου εργαζομένων, τα κενά αυτά και μάλιστα με τον παλαιό οργανισμό, ανέρχονται στα 280. Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός θέσεων καλύπτεται από επικουρικό προσωπικό όπως συμβαίνει σε όλα τα νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία δύο πολύ σημαντικών μηχανημάτων του νοσοκομείου, τον μαγνητικό τομογράφο και τον γραμμικό επιταχυντή θα τεθούν άμεσα σε λειτουργία.

Ειδικότερα ο μαγνητικός τομογράφος, όπως μας ανέφερε ο κ. Μπακαβός, θα λειτουργήσει πριν τα Χριστούγεννα.

Ο γραμμικός επιταχυντής, ο οποίος όπως τονίζει ο διοικητής του νοσοκομείου «είναι τελευταίο μοντέλο με τεχνολογία αιχμής θα λειτουργήσει τέλη Ιανουαρίου. Αυτή τη στιγμή εκπαιδεύεται το προσωπικό μας ώστε να είναι έτοιμο για την πλήρη λειτουργία. του. Δρομολογούμε δε την πρόσληψη και άλλου προσωπικού ώστε να θέσουμε το μηχάνημα αυτό σε πλήρη λειτουργία».

Σημειώνουμε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024, οπότε καταστράφηκε από πυρκαγιά που ξέσπασε στο υπόγειο του νοσοκομείου ο γραμμικός επιταχυντής, οι ογκολογικοί ασθενείς της περιοχής μας είτε συσσωρεύονται σε λίστες αναμονής στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του ΠΓΝΠ, είτε μετακινούνται στα Ιωάννινα, την Αθήνα ή όπου αλλού βρουν πρόσβαση για να υποβληθούν στη θεραπεία τους.

Οπως ανέφεραν στην «Π» καρκινοπαθείς, αυτή τη στιγμή η αναμονή για θεραπεία στο ΠΓΝΠ είναι τρεις μήνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξέλιξη της νόσου τους.

