Πάτρα: Νυχτερινή εισβολή ατόμου στο Ρωμαϊκό Ωδείο, τι είπε στους αστυνομικούς

Στη σύλληψη ενός άνδρα που επιχείρησε να εισέλθει παράνομα στον αρχαιολογικό χώρο του Ρωμαϊκού Ωδείου στην Πάτρα, προχώρησαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης 30/10/2025.

Η παρουσία του του έγινε άμεσα αντιληπτή από τον φύλακα του αρχαιολογικού χώρου, ο οποίος κατάφερε να τον ακινητοποιήσει μέχρι να φτάσει η Αστυνομία, άνδρες την οποίας τον συνέλαβαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς, είπε πως ήθελε να κάνει νυχτερινή βόλτα στο χώρο!

