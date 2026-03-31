Πάτρα: Ο Δήμος ψάχνει δύο κτίρια για να στεγάσει Νηπιαγωγεία

Ο Δήμος Πατρέων αναζητά να μισθώσει δύο κτίρια, κατάλληλα για να στεγάσουν το 34ο Νηπιαγωγείο και το 16ο Νηπιαγωγείο.

Τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 34ου Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς: Αθηνών (κάτω από τις σιδ. Γραμμές) – Τανταλίδου (ζυγοί αριθμοί) – Μερκούρη (μονοί αριθμοί) – Κανελλοπούλου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μειλίχου.

Οι ελάχιστες κτιριακές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το ακίνητο είναι εμβαδό κτιρίου 90 τ.μ και αύλειος χώρος 60 – 90 τ.μ.

Τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς: Αθηνών (πάνω από σιδ. Γραμμές) – Μανώλη Καλομοίρη – Σκίπη Σωτήρια – Αρέθα (ζυγοί αριθμοί) – Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών – Μειλίχου – Αθηνών.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Διεύθυνση Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, τηλ. 2610-623348, 2610-222678, πλατεία Γεωργίου, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (5ος όροφος ).

