Πάτρα: Ο Δήμος ψάχνει δύο κτίρια για να στεγάσει Νηπιαγωγεία

31 Μαρ. 2026 14:30
Ο Δήμος Πατρέων αναζητά να μισθώσει δύο κτίρια, κατάλληλα για να στεγάσουν το 34ο Νηπιαγωγείο  και το 16ο Νηπιαγωγείο.

Τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 34ου  Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς: Αθηνών (κάτω από τις σιδ. Γραμμές) – Τανταλίδου (ζυγοί αριθμοί) – Μερκούρη (μονοί αριθμοί) – Κανελλοπούλου – Ηρώων Πολυτεχνείου – Μειλίχου.

Οι ελάχιστες  κτιριακές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το ακίνητο είναι εμβαδό κτιρίου 90 τ.μ και αύλειος  χώρος 60 – 90 τ.μ.

Τα γεωγραφικά όρια της σχολικής περιφέρειας του 16ου Νηπιαγωγείου Πατρών περικλείονται από τις οδούς: Αθηνών (πάνω από σιδ. Γραμμές) – Μανώλη Καλομοίρη – Σκίπη Σωτήρια – Αρέθα (ζυγοί αριθμοί) – Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών  – Μειλίχου – Αθηνών.

Οι ελάχιστες  κτιριακές προδιαγραφές που πρέπει να πληροί το ακίνητο είναι εμβαδό κτιρίου 90 τ.μ και   αύλειος  χώρος 60 – 90 τ.μ.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη  Διεύθυνση Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων,  τηλ. 2610-623348, 2610-222678, πλατεία Γεωργίου, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης (5ος όροφος ).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:00 Ξεμπλοκάρει το Εργοστάσιο Τέχνης στην Πάτρα – Αίτημα για 2,7 εκατ. ευρώ
15:52 Χέγκσεθ προς Ιράν: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο πόλεμος θα κλιμακωθεί
15:44 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών στον 4ο Ημιμαραθώνιο Πάτρας
15:44 Βασιλιάς Κάρολος: Το Παλάτι επιβεβαίωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου
15:36 Επίτιμο διδακτορικό στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για την πορεία και το έργο του
15:32 Το αντίο της Ελλάδας στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφυγε η σορός από τη Μητρόπολη Αθηνών ΦΩΤΟ
15:32 Ισχυρή τεχνολογία για την κουζίνα και το σπίτι: Η SILVERCREST και ο Andre Agassi εστιάζουν στην υψηλή τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή
15:28 Γραφείο Προϋπολογισμού: Πιο δύσκολο το οικονομικό τοπίο με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις
15:25 Ισραήλ για Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων και προετοιμασία για σύγκρουση εβδομάδων
15:24 Επιμελητήριο Αχαΐας: Να προχωρήσει άμεσα, με τεκμηρίωση και σαφές χρονοδιάγραμμα, η επαναλειτουργία του Οδοντωτού
15:16 ΕΕ σε συναγερμό για την ενέργεια: Κάλεσμα για μείωση κατανάλωσης λόγω κρίσης στον Περσικό Κόλπο
15:15 Τραμπ προς συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν θέλετε πετρέλαιο, πάρτε το μόνοι σας»
15:13 Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα: «Αρχόντισσα» και «καπετάνισσα» την αποχαιρέτησε η Χαρούλα Αλεξίου
15:08 ΔΥΠΑ: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας – Πληρωμές Μαρτίου με επίκεντρο την κοινωνική στήριξη
15:00 Πάτρα: Πάσχα με «φρένο» στην αγορά – Καθεστώς… ακινησίας και αβεβαιότητας από τους καταναλωτές
14:58 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό
14:56 Χάρις Αλεξίου για Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»
14:53 Με επιτυχία η παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας» στην Ηλεία
14:51 Μαρινέλλα: Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε συντετριμμένη στη Μητρόπολη
14:48 Καρυστιανού κατά Σεβαστίδη: «Κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στη Δικαιοσύνη»
