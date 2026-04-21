Πάτρα: Ο Δήμος τίμησε με παιδιά τον αντιδικτατορικό αγώνα – Με αφορμή την 21η Απριλίου

«Τιμάμε τους αγωνιστές που διώχθηκαν από τη χούντα και την αντιδικτατορική πάλη του λαού μας» αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου

21 Απρ. 2026 15:40
Pelop News

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει:

H Δημοτική Αρχή, όπως κάθε χρόνο, τίμησε και φέτος τους αγωνιστές που 59 χρόνια πριν, τα χαράματα τις 21ης Απρίλη με την επιβολή της δικτατορίας, βρέθηκαν κρατούμενοι σε δύο σχολεία της Πάτρας, στα Δημοτικά Σχολεία της Αγίας Σοφίας (26ο) και της Δροσιάς (15ο και 17ο). Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ξημερώνοντας 21η Απρίλη του 1967 συνελήφθησαν εκατοντάδες αγωνιστές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στα δύο σχολεία, στήθηκαν φρουρές και πολυβόλα στις ταράτσες, για να αντιμετωπίσουν τον «εχθρό λαό», που λίγο αργότερα στις αρχές Μάη εκτοπίστηκαν στη Γυάρο και τη Λέρο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, η Αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερίνα Σίμου, η πρόεδρος της Α/Θμιας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής και του Ανατολικού Διαμερίσματος Ρένα Σκαρλάτου, αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Πάτρας της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης & Δημοκρατικού Στρατού (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ), μέλη του Κεντρικού Διαμερίσματος και απόγονοι αγωνιστών που φυλακίστηκαν στο σχολείο της Δροσιάς παραβρέθηκαν στα δύο σχολεία.

Στις εκδηλώσεις τιμής, συμμετείχαν οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων, οι μαθητές όλων των τάξεων στο 26ο Δημοτικό και οι μαθητές της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ στη Δροσιά.

Ο Δήμαρχος μίλησε στα παιδιά για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στα σχολεία τους, τότε που σταμάτησαν για λίγο να είναι τόποι μόρφωσης, παιδείας και ελπίδας και χρησιμοποιήθηκαν ως χώροι φυλάκισης, για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της Πάτρας. Φρουρούμενοι παρέμειναν πίσω από συρματοπλέγματα για να μην προσπαθήσουν να ανατρέψουν το νέο «καθεστώς», το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, λίγο πριν οδηγηθούν εξόριστοι στα ξερονήσια. Για την προσπάθεια που έγινε ώστε να μην υπάρχει λαϊκή αντίδραση και να παραμένει ο λαός μας σκυφτός, χωρίς να διεκδικεί, αλλά και για τον εργατικό – λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου και από τα συνθήματά του που παραμένουν επίκαιρα.

Ο Δήμαρχος ευχήθηκε στα παιδιά, που είναι το μέλλον του τόπου μας, να περπατούν πάντα με το κεφάλι ψηλά και τόνισε ότι για να βαδίζουμε περήφανα και για να μην μπορεί κανείς να μας ξεγελάσει, πρέπει να μελετάμε την ιστορία μας, να αναρωτιόμαστε πάντα το «γιατί», να ψάχνουμε πάντα την αιτία για όσα συμβαίνουν και να διεκδικούμε όσα δικαιούμαστε.

Στεφάνι κατέθεσε ο Δήμαρχος Κώστας Πελετίδης, ο Αντιπρόεδρος και η Γραμματέας του Παραρτήματος της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης & Δημοκρατικού Στρατού (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) Λευτέρης Χριστόπουλος (Δροσιά) και Κική Λεβεντάκου (Αγία Σοφία).

Η Δημοτική Αρχή τιμά τους αγώνες του λαού μας, του εργατικού-λαϊκού κινήματος, των φοιτητών μας της πόλης μας, όσους αντιστάθηκαν στην δικτατορία της 21ης Απριλίου, όσους θυσίασαν τα καλύτερα χρόνια τους, ακόμα και την ίδια τους τη ζωή για μια κοινωνία χωρίς πολέμους, φτώχεια, εκμετάλλευση.

