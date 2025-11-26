Πάτρα: Ο Δήμος ξήλωσε αφίσες στο κέντρο – Μεγάλη επιχείρηση αποκαθήλωσης ΦΩΤΟ

Σε εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυνσης αφισών από κεντρικά σημεία της Πάτρας προχώρησαν σήμερα οι υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Πατρέων. Τα συνεργεία κινήθηκαν σε δρόμους του ιστορικού κέντρου αλλά και γειτονιών κοντά στο κέντρο, αποξηλώνοντας παράνομες αφίσες που είχαν τοποθετηθεί χωρίς άδεια και χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου αντιτίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, η εντολή προς τις δημοτικές υπηρεσίες ήταν σαφής: να αφαιρεθούν άμεσα όλες οι αφίσες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του κανονισμού χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Ο συγκεκριμένος κανονισμός, που έχει ήδη εγκριθεί, ορίζει αυστηρούς κανόνες για την τοποθέτηση διαφημιστικού υλικού και περιλαμβάνει συγκεκριμένα πρόστιμα για τους παραβάτες, με στόχο τη μείωση της οπτικής ρύπανσης και την προστασία της εικόνας της πόλης.

Διαβάστε επίσης: Πάτρα: Κανόνες, όρια και πρόστιμα – Ψηφίστηκε η νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους

Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται η τελική διαμόρφωση ενός νέου, ολοκληρωμένου πλαισίου λειτουργίας των υπαίθριων διαφημίσεων, το οποίο θα καθορίσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τους επιτρεπόμενους χώρους και τις διαδικασίες αδειοδότησης.

Η σημερινή επιχείρηση εντάσσεται και στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τις αυριανές εκδηλώσεις της Ολυμπιακής Φλόγας που θα περάσει από την Πάτρα, με τον Δήμο να θέλει μια καθαρή και καλαίσθητη εικόνα στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχες παρεμβάσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές της Πάτρας το επόμενο διάστημα, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της άναρχης αφισοκόλλησης.

