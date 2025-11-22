Πάτρα: Ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά μείωση ή επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου στις αστικές συγκοινωνίες

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας καταθέτει επίσημα το αίτημα για οικονομικότερες μετακινήσεις των φοιτητών, ζητώντας τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι χιλιάδες νέοι που μετακινούνται καθημερινά και επιβαρύνονται από το κόστος των αστικών συγκοινωνιών.

22 Νοέ. 2025 10:24
Περισσότεροι από 35.000 φοιτητές ζουν και κινούνται καθημερινά στην Πάτρα, καλύπτοντας μεγάλες αποστάσεις μεταξύ σχολών, εργασίας και κατοικίας. Το αυξημένο κόστος μετακίνησης επανέφερε στο προσκήνιο το αίτημα για οικονομικότερα εισιτήρια στις αστικές συγκοινωνίες, με τον Εμπορικό Σύλλογο Πάτρας να ζητά επίσημα διευκολύνσεις και επιδοτήσεις.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας εκφράζει τη σταθερή στήριξή του στους φοιτητές της πόλης και ζητά να υπάρξει άμεση παρέμβαση για το κόστος μετακίνησης στις αστικές συγκοινωνίες. Όπως επισημαίνεται, οι φοιτητές αποτελούν σημαντικό κομμάτι της τοπικής κοινωνίας και ενισχύουν ουσιαστικά την οικονομική δραστηριότητα, όμως μεγάλο μέρος αυτών δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στο κόστος των καθημερινών διαδρομών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Εμπορικός Σύλλογος ζητά τη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων — Αστικού ΚΤΕΛ, Προαστιακού, Περιφέρειας και Δήμου — με στόχο:

  • Μείωση ή επιδότηση του φοιτητικού εισιτηρίου
  • Πιο προσιτές κάρτες απεριορίστων διαδρομών
  • Υιοθέτηση καλών πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες πόλεις της χώρας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχοντας λάβει πλήθος παραπόνων από φοιτητές, είχε ήδη προχωρήσει σε διάλογο με το Αστικό ΚΤΕΛ, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τρίμηνης κάρτας απεριορίστων διαδρομών σε μειωμένο κόστος. Ωστόσο, τονίζεται ότι απαιτείται περαιτέρω στήριξη, καθώς το Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να επιδοτήσει τις μετακινήσεις με ίδιους πόρους.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πάτρας επανέρχεται ξεκάθαρα: η οικονομική διευκόλυνση των φοιτητών αποτελεί επένδυση για την πόλη, και καλεί τους θεσμικούς φορείς να εξετάσουν σοβαρά το ενδεχόμενο επιδότησης, ώστε να υπάρξει ουσιαστική ανακούφιση των νέων ανθρώπων.

«Η στήριξη των φοιτητών είναι στήριξη της ίδιας της Πάτρας», αναφέρεται χαρακτηριστικά, με τον Σύλλογο να υπογραμμίζει ότι μόνο μέσω συνεργασίας και διαλόγου μπορούν να προκύψουν λύσεις που ωφελούν συνολικά την τοπική κοινωνία.

