Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο

Ο Γιάννης Γκοτσόπουλος υπήρξε μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Πάτρα, ενεργός στα κοινά, με σταθερή παρουσία δίπλα στους δημότες και στις κοινωνικές διεκδικήσεις. Η απώλειά του προκάλεσε συγκίνηση, με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη να εκφράζει δημόσια τα συλλυπητήριά του και να αναγνωρίζει τον αγώνα και τη συμβολή του.

Με μήνυμά του, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο, τον οποίο χαρακτηρίζει «φίλο, σύντροφο και αγωνιστή», εκφράζοντας τη θλίψη του για τον θάνατό του. Όπως σημειώνει, ο Γκοτσόπουλος υπήρξε μαχητικός, κοντά στον λαό και σταθερά προσανατολισμένος στην υπεράσπιση των συμφερόντων του.

Ο εκλιπών υπηρέτησε την τοπική κοινωνία από πολλαπλές θέσεις: ως δημοτικός σύμβουλος της Πάτρας με τη Λαϊκή Συσπείρωση την περίοδο 2014–2019 και ως πρόεδρος της Κοινότητας Θέας για την περίοδο 2019–2023. Παράλληλα, διακρίθηκε και μέσα από τη συνδικαλιστική του δράση, αντιπαλεύοντας –όπως υπογραμμίζει ο Δήμαρχος– μέτρα και πολιτικές που έπλητταν τον λαό.

Ο Κώστας Πελετίδης εκφράζει τα συλλυπητήρια του «από καρδιάς» προς την οικογένεια, τους οικείους και τους συντρόφους του, επισημαίνοντας ότι ο Γιάννης Γκοτσόπουλος υπήρξε άνθρωπος που αγωνίστηκε με ψυχή και συνέπεια σε όλη του τη δημόσια πορεία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



