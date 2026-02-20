Πάτρα: Ο Πέτρος Ψωμάς στο Καρναβαλικό Συνεργείο

Συνεχάρη τους εργαζόμενους του Καρναβαλικού Συνεργείου: «Να απολαύσει όλη η Ελλάδα τις δημιουργίες σας το Σαββατοκύριακο»

Πάτρα: Ο Πέτρος Ψωμάς στο Καρναβαλικό Συνεργείο
20 Φεβ. 2026 9:15
Pelop News

Επίσκεψη στο Καρναβαλικό Συνεργείο του Δήμου Πατρέων πραγματοποίησε ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς το πρωί της Πέμπτης. Συνεχάρη τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων και τους ευχαρίστησε για την άοκνη προσπάθειά τους προκειμένου να είναι όλα τα άρματα έτοιμα για τις παρελάσεις του τελευταίου τριημέρου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ο επικεφαλής του σπιράλ ξεναγήθηκε στο χώρο, θαύμασε τα έτοιμα άρματα και παρακολούθησε την διαδικασία προετοιμασίας του άνθινου άρματος. Ευχήθηκε σε όλους καλή κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και καλή ξεκούραση μετά την έντονη προσπάθεια: «Ας απολαύσει όλη η Ελλάδα τις δημιουργίες σας το Σαββατοκύριακο».

Το σπιράλ εκφράζει σε όλους τους πατρινούς δημότες και στους επισκέπτες του τελευταίου τριημέρου στην Πάτρα, θερμές ευχές για «Καλή κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026»!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:25 Αμυντικές προμήθειες: Προειδοποιήσεις Τραμπ στην ΕΕ για αντίποινα αν ενισχυθεί το «Buy European»
11:23 Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τετάρτη
11:16 Καταγγελία για βιασμό 19χρονης στη Θεσσαλονίκη – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 24χρονου
11:14 Η πρώτη αντίδραση του Βασιλιά Καρόλου για τον Αντριου
11:13 Καρναβαλοπαντρέματα στο Νότιο Διαμέρισμα: Η γιορτή του Πατρινού Καρναβαλιού βγήκε στις γειτονιές ΦΩΤΟ
11:13 Στο «κόκκινο» τα ΚΤΕΛ Κηφισού: Αναχωρήσεις κάθε 5-10 λεπτά για το Πατρινό Καρναβάλι
11:07 Ο χαιρετισμός του Μπραντ Πιτ στις κάμερες της Ύδρας
11:00 Πάτρα: Κύκλωμα πλούτιζε με παράνομο στοίχημα, πώς δρούσαν ΦΩΤΟ
10:58 Ο Μυστικός Πράκτορας: Μνήμη, ο αμείλικτος διώκτης
10:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτάζουμε κι επιστρέφουμε με ασφάλεια, χωρίς αλκοόλ στο τιμόνι ΒΙΝΤΕΟ
10:53 Σπουδαίες ομάδες έρχονται στην Πάτρα για το τουρνουά «Σπ. Αβράμης»
10:53 Πάτρα: Με τι καιρό θα παρελάσουμε το Σαββατοκύριακο, οι προβλέψεις για την Καθαρά Δευτέρα
10:47 Κορέα: Ύμνοι του Κιμ Γιονγκ για τις «επιτυχίες» της χώρας του
10:45 Πάτρα: Πιάστηκε με τσιγαριλίκια κάνναβης
10:41 Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου
10:40 Αγρίνιο: Εξιχνιάστηκαν 15 κλοπές, ανήλικοι οι δράστες
10:30 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Task Force σε πλήρη δράση
10:26 Σοκ από έρευνα του ΟΠΑ: Οι Έλληνες κόβουν ακόμα και το κρέας και το γάλα – Τι δείχνουν τα νούμερα
10:25 Σουηδία: Δείτε πως μπορεί να κερδίσετε ένα νησί
10:21 Τα 10 μπαχαρικά με αντιφλεγμονώδη δράση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ