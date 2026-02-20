Πάτρα: Ο Πέτρος Ψωμάς στο Καρναβαλικό Συνεργείο

Επίσκεψη στο Καρναβαλικό Συνεργείο του Δήμου Πατρέων πραγματοποίησε ο επικεφαλής του σπιράλ Πέτρος Ψωμάς το πρωί της Πέμπτης. Συνεχάρη τους εργαζόμενους του Δήμου Πατρέων και τους ευχαρίστησε για την άοκνη προσπάθειά τους προκειμένου να είναι όλα τα άρματα έτοιμα για τις παρελάσεις του τελευταίου τριημέρου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Ο επικεφαλής του σπιράλ ξεναγήθηκε στο χώρο, θαύμασε τα έτοιμα άρματα και παρακολούθησε την διαδικασία προετοιμασίας του άνθινου άρματος. Ευχήθηκε σε όλους καλή κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 και καλή ξεκούραση μετά την έντονη προσπάθεια: «Ας απολαύσει όλη η Ελλάδα τις δημιουργίες σας το Σαββατοκύριακο».

Το σπιράλ εκφράζει σε όλους τους πατρινούς δημότες και στους επισκέπτες του τελευταίου τριημέρου στην Πάτρα, θερμές ευχές για «Καλή κορύφωση του Πατρινού Καρναβαλιού 2026»!

