Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν την Παρασκευή 1η και το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαΐου

Οι εφημερεύοντες ιατροί για την Παρασκευή 1η Μαΐου (από 7 π.μ. Παρασκευής έως 7 π.μ. Σαββάτου) και το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας.

1 Μαΐου (από 7 π.μ. Παρασκευής έως 7 π.μ. Σαββάτου)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ :

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

2,3 Μαΐου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:

Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος

Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα

Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107

ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:

Τρίγκα Κωνσταντίνα

Κορίνθου 275,26221 Πάτρα

Τηλέφωνο:6974192118

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:

Ζαφειροπούλου Χρυσή

Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα

Τηλέφωνο: 6939243304

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ :

Κωστόπουλος Αλκιβιάδης

Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα

Τηλέφωνα: 6977246422

