Πάτρα: Oι γιατροί που εφημερεύουν την Παρασκευή 1η και το Σαββατοκύριακο 2-3 Μαΐου
Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας για τις εφημερίες των ιατρών την Παρασκευή 1η και το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου
Οι εφημερεύοντες ιατροί για την Παρασκευή 1η Μαΐου (από 7 π.μ. Παρασκευής έως 7 π.μ. Σαββάτου) και το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας.
1 Μαΐου (από 7 π.μ. Παρασκευής έως 7 π.μ. Σαββάτου)
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
2,3 Μαΐου (από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ:
Αλεξανδρόπουλος Δημήτριος
Μαιζώνος 20-22, 26223, Πάτρα
Τηλέφωνα: 2614008649. 6932295107
ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΙ:
Τρίγκα Κωνσταντίνα
Κορίνθου 275,26221 Πάτρα
Τηλέφωνο:6974192118
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΙ:
Ζαφειροπούλου Χρυσή
Γούναρη 21-23, 262 21 Πάτρα
Τηλέφωνο: 6939243304
ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ:
Κωστόπουλος Αλκιβιάδης
Ακρωτηρίου 10, 263 32 Πάτρα
Τηλέφωνα: 6977246422
