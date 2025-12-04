Πάτρα: Παιδιά «όμηροι» στη μαφία των καταυλισμών – Τι τους έβαζαν να κάνουν τα κυκλώματα

Πίσω από τις δεκάδες διαρρήξεις, κλοπές και ληστείες που απασχολούν εδώ και μήνες τις αρχές της Πάτρας, κρυβόταν μια οργανωμένη και κυνική εκμετάλλευση ανηλίκων. Αυτό αποκάλυψε συντονισμένη έρευνα της Ασφάλειας Πατρών, η οποία έφτασε σε τρεις καταυλισμούς και κατοικίες Ρομά στην Αχαΐα και έφερε στο φως την πραγματική διάσταση μιας υπόθεσης που δεν αφορά μόνο την εγκληματικότητα, αλλά κυρίως την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή 17 ατόμων, εννέα ενηλίκων και οκτώ παιδιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι ενήλικοι είχαν δημιουργήσει δύο ομάδες με δομή συμμορίας. Η μία είχε ορμητήριο τον καταυλισμό της Εγλυκάδας και η άλλη σπίτι στην περιοχή των Προσφυγικών.

Οι δύο ομάδες μάλιστα, συνεργάζονταν στενά. Στόχος τους ήταν η συστηματική διάπραξη εγκλημάτων σε σπίτια, καταστήματα αλλά και στον δρόμο.

Συνολικά αποδίδονται στο κύκλωμα 72 υποθέσεις που τελέστηκαν από τα μέσα Ιουλίου του 2024 έως και την 1η Δεκεμβρίου του 2025.

Επρόκειτο για μια «μηχανή εγκλήματος», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν αστυνομικές πηγές, η οποία λειτουργούσε με την αδίστακτη στρατολόγηση παιδιών. Οι ανήλικοι, ηλικίας ακόμη και 10 ετών, αναλάμβαναν την εκτέλεση των αξιόποινων πράξεων: διαρρήξεις σε σπίτια και καταστήματα, ληστείες ηλικιωμένων με αρπαγή χρημάτων και κοσμημάτων, ακόμη και κλοπές οχημάτων. Οι ενήλικοι απέφευγαν έτσι τη σύλληψη και τη βαριά ποινική μεταχείριση, καλύπτοντας την εγκληματική τους δραστηριότητα μέσω της ανοχής του νόμου απέναντι στην ανηλικότητα.

Τα παιδιά δεν είχαν καν όλα συγγενική σχέση με τους βασικούς κατηγορούμενους. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ορισμένα είχαν αφαιρεθεί από τους γονείς τους και διαβιούσαν είτε σε παράγκες στον καταυλισμό είτε σε σπίτι στα Προσφυγικά, συχνά χωρίς επαρκή τροφή και στοιχειώδη φροντίδα. Σκληρή είναι η εικόνα που καταγράφεται για έναν ανήλικο, τον οποίο υποχρέωναν με βία να συμμετέχει σε κλοπές, επειδή «ο σωματότυπός του ήταν ιδανικός», όπως προκύπτει από την έρευνα.

Οι μετακινήσεις τους τη νύχτα γίνονταν υπό απόλυτο έλεγχο. Ο αρχηγός της οργάνωσης στην Εγλυκάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οδηγούσε τα παιδιά σε στόχους μέσα στην πόλη τις πρώτες πρωινές ώρες και τα περίμενε για να τα παραλάβει μαζί με τη λεία. Πρόκειται για την ίδια ομάδα ανηλίκων που είχαν καταγράψει κάμερες ασφαλείας να κάνουν διαρρήξεις σε καφέ στην παραλιακή ζώνη πριν από λίγους μήνες.

Η πιο σκληρή πτυχή της υπόθεσης δεν βρίσκεται μόνο στο μέγεθος της εγκληματικής δράσης, αλλά στο τίμημα που πληρώνουν τα ίδια τα παιδιά. Ζώντας στο περιθώριο, χωρίς πρόσβαση σε εκπαίδευση και βασική φροντίδα, εγκλωβίζονται σε έναν κύκλο παραβατικότητας χωρίς επιλογές. Η εκμετάλλευση της ανηλικότητας είναι ένα βαθύ κοινωνικό τραύμα, που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά.

Οι ανήλικοι που εντοπίστηκαν θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία για εξετάσεις και στη συνέχεια σε δομές προστασίας. Δεν έχουν, ωστόσο, εντοπιστεί όλα τα παιδιά που φέρονται να χρησιμοποιούνταν από το κύκλωμα. Η προανάκριση συνεχίζεται για να ταυτοποιηθούν κι άλλοι μικροί πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που τα ίδια τα παιδιά δεν διάλεξαν.

Οι ενήλικοι θα οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο για εγκληματική οργάνωση, ληστρικές κλοπές, διακεκριμένες κλοπές, εμπορία ανθρώπων και στρατολόγηση ανηλίκων για τη διάπραξη εγκλημάτων.

Η υπόθεση αυτή υπενθυμίζει με σκληρό τρόπο πως κάποια παιδιά, στην ηλικία του σχολείου, ζουν σε ένα περιβάλλον όπου η βία και ο φόβος γίνονται καθημερινότητα. Η μάχη που θα έπρεπε να δίνεται, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, δεν είναι μόνο αστυνομική, αλλά και κοινωνική. Για να μη μεγαλώσουν άλλα παιδιά πιστεύοντας ότι η παραβατικότητα είναι ο μόνος δρόμος που έχουν μπροστά τους.

