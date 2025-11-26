Πάτρα: Παράσταση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών, συνάντηση με Δελέγκο

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πάτρας, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αιγιαλείας και η Ένωση Γονέων Δήμου Πάτρας, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 24/11/2025 συνάντηση- παράσταση διαμαρτυρίας στον Περιφερειακό Διευθυνντή ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Νίκο Δελέγκο.

Τέθηκαν όλα τα ζητήματα που συνθέτουν μια δυστοπική αποτύπωση και συντηρητική μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση: «Αιχμιακή μας απαίτηση η κάλυψη όλων των κενών και ιδιαίτερα της αντισταθμιστικής ζώνης. Συνεχίζουμε τον αγώνα με

δημοκρατική ευθύνη και σοβαρή τεκμηρίωση για ένα Δημόσιο Σχολείο, χωρίς εκπτώσεις και λογιστικούς υπολογισμούς, ένα Σχολείο Δημοκρατίας και Παιδαγωγικής Ελευθερίας».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



