Πάτρα: Παρέμβαση του Εμπορικού Συλλόγου στην Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ με μήνυμα για δουλειά και συμπερίληψη

Με αισθητή παρουσία και αυξημένο ενδιαφέρον από τους επισκέπτες συμμετείχε ο Εμπορικός Σύλλογος στην Ημέρα Καριέρας που διοργάνωσε η ΔΥΠΑ στο ξενοδοχείο My Way της Πάτρας, στέλνοντας μήνυμα υπέρ της απασχόλησης, της σύνδεσης των επιχειρήσεων με τους εργαζόμενους και της ενίσχυσης μιας αγοράς εργασίας πιο ανοιχτής και προσβάσιμης.

Η συμμετοχή του Συλλόγου αποτιμάται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς το περίπτερό του προσέλκυσε σημαντική επισκεψιμότητα και έντονο ενδιαφέρον από πολίτες που αναζητούν επαγγελματικές προοπτικές, αλλά και από ανθρώπους που θέλησαν να ενημερωθούν πιο συγκεκριμένα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο οι ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Πάτρα

Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου είχαν τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με ενδιαφερόμενους, να παρουσιάσουν τα δεδομένα της τοπικής αγοράς και να δώσουν μια πιο καθαρή εικόνα για τις διαθέσιμες επαγγελματικές διαδρομές.

Η ενημέρωση επικεντρώθηκε στις προοπτικές απασχόλησης, στις ανάγκες που καταγράφονται από τις επιχειρήσεις-μέλη του Συλλόγου, αλλά και στις δυνατότητες συνεργασίας που μπορούν να αναπτυχθούν μέσα από αυτή τη διασύνδεση της αγοράς με το ανθρώπινο δυναμικό. Το αποτύπωμα της παρουσίας του Συλλόγου στην εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ουσιαστικό περιεχόμενο όταν δημιουργούν πραγματικό πεδίο συνάντησης ανάμεσα σε εργοδότες, εργαζόμενους και φορείς υποστήριξης.

Η συνεργασία με τον «ΦΑΡΟ» και το μήνυμα της συμπερίληψης

Ξεχωριστό βάρος δόθηκε και στη συνεργασία με τον ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. «ΦΑΡΟΣ», η οποία αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της παρουσίας του Συλλόγου στην Ημέρα Καριέρας.

Μέσα από το Εξειδικευμένο Γραφείο Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, ο «ΦΑΡΟΣ» συμβάλλει ενεργά στην ανεύρεση εργασίας στην ελεύθερη αγορά, ενώ παράλληλα παρέχει στήριξη τόσο στους ωφελούμενους όσο και στους εργοδότες κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Η συγκεκριμένη συνεργασία δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια παράλληλη δράση, αλλά ως έμπρακτη απόδειξη ότι η αγορά εργασίας μπορεί να γίνει πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο συμπεριληπτική. Η κοινωνική ένταξη, η ίση πρόσβαση στην απασχόληση και η στήριξη ανθρώπων που συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με επιπλέον εμπόδια αποκτούν έτσι ουσιαστικό περιεχόμενο και πρακτική εφαρμογή.

Σταθερή στόχευση στην απασχόληση και την τοπική οικονομία

Ο Εμπορικός Σύλλογος υπογραμμίζει ότι συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή δυναμική της τοπικής οικονομίας. Η συμμετοχή στην Ημέρα Καριέρας της ΔΥΠΑ εντάσσεται ακριβώς σε αυτή τη λογική: στη δημιουργία νέων ευκαιριών, στην πρακτική υποστήριξη της αγοράς και στην ενίσχυση της επαφής ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που αναζητούν επαγγελματική διέξοδο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά εργασίας αλλάζει, οι ανάγκες των επιχειρήσεων μεταβάλλονται και η αναζήτηση προσωπικού αποκτά όλο και πιο σύνθετα χαρακτηριστικά, τέτοιες διοργανώσεις λειτουργούν ως χρήσιμος κρίκος ανάμεσα στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και στην αναζήτηση ουσιαστικών επαγγελματικών λύσεων.

Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν από πλευράς Εμπορικού Συλλόγου ο πρόεδρος Γεράσιμος Κατσιγιάννης, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Γεωργαλάς και Χρήστος Αγγελόπουλος.

Από τη διοίκηση της ΔΥΠΑ συμμετείχαν ο Κωνσταντίνος Γεωρμάς, προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού, η Άννα Γιαννοπούλου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σύζευξης Προσφοράς και Ζήτησης Εργασίας και Συμβουλευτικής, η Αγγελική Καλαποδή, προϊσταμένη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πελοποννήσου, ο Ζαχαρίας Τοκατλίδης, προϊστάμενος του ΚΠΑ2 Πάτρας, και ο Διονύσιος Γιαννούτσος, προϊστάμενος Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η εικόνα από την εκδήλωση επιβεβαίωσε ότι η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την απασχόληση δεν είναι μια θεωρητική συζήτηση, αλλά ένα πεδίο όπου μπορούν να χτιστούν πραγματικές συνεργασίες με κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα για την Πάτρα.

