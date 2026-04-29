Αγρίνιο: Μπήκε από ανασφάλιστη πόρτα σε σπίτι ηλικιωμένης και έφυγε με 1.000 ευρώ

Στα χέρια των αστυνομικών βρέθηκε στο Αγρίνιο ημεδαπός άνδρας, ο οποίος κατηγορείται ότι μπήκε σε σπίτι ηλικιωμένης γυναίκας και αφαίρεσε 1.000 ευρώ, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι η πόρτα της κατοικίας δεν ήταν ασφαλισμένη.

Η σύλληψη έγινε προχθές το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, μετά την κινητοποίηση των Αρχών για την υπόθεση κλοπής που καταγγέλθηκε στην περιοχή.

Πώς έγινε η κλοπή στο Αγρίνιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο άνδρας φέρεται να εισήλθε στην οικία της ηλικιωμένης από ανασφάλιστη πόρτα. Αφού μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού, αφαίρεσε το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ και αποχώρησε.

Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτες μπορεί να γίνουν οι κατοικίες όταν υπάρχουν αφύλακτα ή ανασφάλιστα σημεία πρόσβασης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σπίτια ηλικιωμένων ανθρώπων που πολλές φορές βρίσκονται μόνοι και εκτίθενται ευκολότερα σε τέτοιες κινήσεις.

Η έρευνα και η σύλληψη

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προχώρησαν στην αναζήτηση των στοιχείων της υπόθεσης και κατάφεραν να εντοπίσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Η σύλληψή του έγινε στο Αγρίνιο, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για την κλοπή. Η υπόθεση ακολουθεί πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις αρμόδιες Αρχές να συνεχίζουν τις διαδικασίες που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Στο επίκεντρο οι κλοπές σε σπίτια ηλικιωμένων

Το περιστατικό στο Αγρίνιο έρχεται να προστεθεί στις υποθέσεις που καταγράφονται κατά διαστήματα με θύματα ηλικιωμένους πολίτες, είτε μέσω διάρρηξης είτε μέσω εκμετάλλευσης κενών στην ασφάλεια μιας κατοικίας.

Στις περιπτώσεις αυτές, οι δράστες συχνά επιλέγουν σπίτια όπου θεωρούν ότι μπορούν να κινηθούν γρήγορα και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, εκμεταλλευόμενοι ανοιχτές ή ανασφάλιστες εισόδους. Γι’ αυτό και οι Αρχές επιμένουν συστηματικά στην ανάγκη αυξημένης προσοχής, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ηλικιωμένους που ζουν μόνοι.

Η υπόθεση από το Αγρίνιο δείχνει ξανά πόσο εύκολα μπορεί να εξελιχθεί σε κλοπή μια στιγμή απροσεξίας, όταν μια πόρτα μένει ανασφάλιστη και δίνεται περιθώριο δράσης σε επίδοξους δράστες.

