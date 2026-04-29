Ζαχάρω: Βρήκε χειροβομβίδα την ώρα που έκανε εργασίες στο οικόπεδό του

Ένα επικίνδυνο εύρημα ήρθε στο φως χθες σε περιοχή της Ζαχάρως, όταν ημεδαπός άνδρας, ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικόπεδο που ανήκει στην οικία του, εντόπισε χειροβομβίδα.

Η παρουσία του πολεμικού υλικού προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, καθώς πρόκειται για αντικείμενο που απαιτεί ειδικό χειρισμό και αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ο άνδρας ειδοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν αμέσως στον αποκλεισμό του χώρου, προκειμένου να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος για τους παριστάμενους και για όσους κινούνταν στην περιοχή. Παράλληλα, ενημερώθηκε η αρμόδια στρατιωτική αρχή, ώστε να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την παραλαβή και την εξουδετέρωση της χειροβομβίδας.

Το περιστατικό στη Ζαχάρω επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο που μπορεί να κρύβουν παλιά πολεμικά υλικά, τα οποία εντοπίζονται πολλές φορές τυχαία κατά τη διάρκεια εργασιών σε οικόπεδα ή αγροτικές εκτάσεις. Για τον λόγο αυτό, οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση δεν πρέπει να υπάρχει καμία επαφή με το αντικείμενο και απαιτείται άμεση ενημέρωση της Αστυνομίας.

Η υπόθεση εξελίχθηκε χωρίς να αναφερθεί κάποιο πρόβλημα, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τη διαχείριση του ευρήματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



