Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα

Οι εκδόσεις Άπαρσις και η συγγραφέας Ελευθερία Ανδρικοπούλου-Γκίλα

σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» την Τετάρτη 10/12/2025 και ώρα 20:00 στο «Το μεγάλο μας τσίρκο», Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 14, Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

– Τηλέμαχος Τσαρδάκας | ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης.

– BlackBee | Spoken word poet/artist

– γιασεμάκι | ποιήτρια, spoken word artist

– Χριστίνα Θεοδωροπούλου | ψυχολόγος, δραματοθεραπευτρια

Προλογίζει ο εκδότης Γιώργος Ευσταθίου.

Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση της Piel Fluida.

Η Ελευθερία Ανδρικοπούλου-Γκίλα, μεγάλωσε στα Γιάννενα και κατοικεί στην Πάτρα. Έχει σπουδάσει λογιστική ενώ από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον χώρο του θεάτρου. Αυτή είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή.

