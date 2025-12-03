Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» της Ελευθερίας Ανδρικοπούλου – Γκίλα
Η παρουσίαση του βιβλίου στην Πάτρα, έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 10/12/2025.
Οι εκδόσεις Άπαρσις και η συγγραφέας Ελευθερία Ανδρικοπούλου-Γκίλα
σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «ΑΠΟ-ΠΟΙΗΣΗ» την Τετάρτη 10/12/2025 και ώρα 20:00 στο «Το μεγάλο μας τσίρκο», Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου 14, Πάτρα.
Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
– Τηλέμαχος Τσαρδάκας | ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης.
– BlackBee | Spoken word poet/artist
– γιασεμάκι | ποιήτρια, spoken word artist
– Χριστίνα Θεοδωροπούλου | ψυχολόγος, δραματοθεραπευτρια
Προλογίζει ο εκδότης Γιώργος Ευσταθίου.
Η εκδήλωση θα συνοδεύεται από μουσική υπόκρουση της Piel Fluida.
Η Ελευθερία Ανδρικοπούλου-Γκίλα, μεγάλωσε στα Γιάννενα και κατοικεί στην Πάτρα. Έχει σπουδάσει λογιστική ενώ από μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον χώρο του θεάτρου. Αυτή είναι η πρώτη της ποιητική συλλογή.
