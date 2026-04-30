Πάτρα: Πέμπτος θάνατος κρατουμένου σε έναν μήνα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου

Νεκρός από καρδιακή ανακοπή εντοπίστηκε ακόμη ένας κρατούμενος στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, εντείνοντας την ανησυχία για τη συχνότητα αντίστοιχων περιστατικών το τελευταίο διάστημα. Πρόκειται για 55χρονο άνδρα από τη Ζάκυνθος, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης για υπόθεση ναρκωτικών.

Μεταφορά στο ΠΓΝΠ για νεκροψία

Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Προβληματισμός για τη συχνότητα των περιστατικών

Ο θάνατος του 55χρονου είναι ο πέμπτος που καταγράφεται μέσα σε περίπου έναν μήνα στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό και εγείρει ερωτήματα για τις συνθήκες κράτησης και την υγειονομική παρακολούθηση των κρατουμένων.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ενώ δεν αποκλείεται να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις για τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι επαναλαμβανόμενοι θάνατοι.