Πάτρα – Πελετίδης για Τζαμαλούκα: Αποχαιρετώ μια φίλη και συνοδοιπόρο στους αγώνες

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, εκφράζει την βαθιά του λύπη για την πρόωρη απώλεια της δικηγόρου Τέτης Τζαμαλούκα και δηλώνει: «Αποχαιρετώ με θλίψη μια φίλη και συναγωνίστρια, μια δυναμική γυναίκα, μάχιμη δικηγόρο αλλά και συνοδοιπόρο στους αγώνες, αφού μας έδεναν, εκτός από την φιλία και τα ίδια ιδανικά.

«Εσβησε» η Πατρινή δικηγόρος Τέτη Τζαμαλούκα

Δυστυχώς δεν τα κατάφερε στην μάχη για την ζωή και αυτό μας λυπεί βαθιά. Εκφράζω τα από καρδιάς συλλυπητήριά μου στον γιο της Βασίλη, και στον αδελφό της Θεόδωρο Τζαμαλούκα».

