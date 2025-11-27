Πάτρα: Πιάνει δουλειά η νέα διοίκηση ΔΕΕΠ – Η σταυροδοσία των «15» και οι ισορροπίες στο σχήμα

Η νέα διοίκηση της ΔΕΕΠ Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας είναι, πλέον, μια πραγματικότητα και από σήμερα πιάνει δουλειά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα.

Το νέο ΔΣ, το οποίο θα συγκροτηθεί σε σώμα τα επόμενα 24ωρα, θα αποτελείται από τον πρόεδρο Μάκη Κατσιγιάννη, τον Αντώνη Κουνάβη ως υπεράριθμο μέλος (αν θελήσει φυσικά να παραμείνει στη διοίκηση) και τα εξής μέλη (σε παρένθεση ο αριθμός των σταυρών και ο πρόεδρος που υποστήριζε το κάθε μέλος): Νίκος Ηλιόπουλος (2.229, Κατσιγιάννης), Γιάννης Ντούβας (2.128, Κατσιγιάννης), Πέννυ Λιναρδάτου (1.930, Κατσιγιάννης), Βασίλης Σταθακάρος (.1917, Κουνάβης), Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος (1.752, Κουνάβης), Τάσος Σταυρογιαννόπουλος (1.715, Κατσιγιάννης), Νίκος Τσάμης (1.647, Κουνάβης), Κώστας Ρηγόπουλος (1.626, Κουνάβης), Εντζη Σταματάκη (1.450, Κουνάβης), Αγγελική Μοσχοπούλου (1.300, Κουνάβης), Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου (1.295, Κατσιγιάννης), Γιώργος Κωνσταντέλος (1.288, Κουνάβης), Ειρήνη Αποστολίδη (1.254, Κατσιγιάννης), Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος (1.161, Κατσιγιάννης) και Κλεοπάτρα Χριστοπούλου (637, Κουνάβης). Σε περίπτωση τυχόν παραιτήσεων ανδρών ακολουθούν οι Παναγιώτης Καρασπήλιος, Φάνης Καφούσιας και Σταύρος Γεράνιος και σε περίπτωση παραίτησης γυναικών ακολουθεί η Ευγενία Θεοδωροπούλου.

ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ

Τέλος, η πρώτη 15άδα των εκπροσώπων στο συνέδριο της ΝΔ αποτελείται από τους Χρήστο Κοσσαρά (3.627), Λεωνίδα Πανίτσα (2.437), Νίκο Μιχαλόπουλο (2.392), Γιάννη Σελίμη (2.335), Ευστάθιο-Αγγελο Τετράδη (2.219), Νίκο Σολωμό (2.112), Φίλιππο Παπαγεωργίου (1.953), Κυριακή Μισαηλίδη (1.950), Θόδωρος Κωστόπουλος (1.713), Λαμπρινή Ζώγα (1.443), Παναγιώτης Μποσγανάς (1.398), Μαρία-Σταυρούλα Κοτσονούρη-Κοκκίνη (1.384), Ελένη Ντάζου (1.382), Μαρία Σιδέρη (1.363) και Χρήστο Κυριαζή (1.347).

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΦΩΤΗΛΑ

Μπορεί να είναι σε εκκρεμότητα η ένσταση και των αίτημα επανακαταμέτρησης των ψήφων που κατέθεσε ο Αντώνης Κουνάβης, όμως ο Ιάσονας Φωτήλας προχώρησε σε ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει τον νέο πρόεδρο Μάκη Κατσιγιάννη, αναγνωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα των εκλογών και στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας στη βάση της ΝΔ. Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο αχαιός υφυπουργός Πολιτισμού: «Θερμά συγχαρητήρια στον νέο πρόεδρο της ΔΕΕΠ Αχαΐας Μάκη Κατσιγιάννη, αλλά και σε όλα τα μέλη που εξελέγησαν κι αναλαμβάνουν να συνεχίσουν τη μεγάλη παράδοση αγώνων και νικών της παράταξης στην Αχαΐα. Συγχαρητήρια, όμως, και στον Αντώνη Κουνάβη για τη μεγάλη προσφορά του κατά τη θητεία του, που επετέλεσε ένα μεγάλο κεφάλαιο ανασυγκρότησης, αναβάθμισης και νικών για την παράταξη. Ολοι μαζί θα δώσουμε τις νέες μάχες, τους νέους νικηφόρους αγώνες για την Αχαΐα και την πατρίδα μας».

