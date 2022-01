Πάτρα: Ποια σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω κρουσμάτων Covid

Αυξάνονται τα κλειστά τμήματα λόγω κορονοϊού, όλα σε 16 σχολεία της χώρας, με το ποσοστό των τμημάτων που βρίσκονται σε αναστολή να ανέρχεται στο 0,02%.

Στην Πάτρα δέκα τμήματα είναι κλειστά σε δύο δημοτικά σχολεία έως τις 23/1. Πρόκειται για 36ο και 45ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, όπου κρούσματα έχουν παρατηρηθεί στην ΣΤ’ και Δ’ τάξη αντίστοιχα.

Δείτε τα κλειστά (σε αναστολή) λόγω κρουσμάτων κορονοϊού τμήματα ΕΔΩ

Τα μέτρα στα σχολεία

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεμβολίαστοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα. Οι ανεμβολίαστοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

«Εκτινάχτηκαν» τα κρούσματα

Τα κρούσματα στους μαθητές αυξήθηκαν κατά 39% στην πρώτη εβδομάδα με ανοιχτά σχολεία, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ το απόγευμα της Τετάρτης 19 Ιανουαρίου.

Κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας των σχολείων μετά τις γιορτές, το σύνολο των ασθενών ηλικίας 4-18 ετών είναι 36.300, αποτελώντας το 25% (39% από την προηγούμενη εβδομάδα) στο σύνολο των κρουσμάτων.

Αυτός ο αριθμός είναι φυσιολογικός δεδομένου ότι αυξήθηκαν κατακόρυφα και οι διαγνωστικοί έλεγχοι σε αυτά τα παιδιά, λόγω των 3 δωρεάν self test που πραγματοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα

Μειώθηκε η εβδομαδιαία θετικότητα

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σημερινή έκθεση του ΕΟΔΥ, την εβδομάδα 10 Ιανουαρίου 2022 – 16 Ιανουαρίου 2022 (2022-W02) το ποσοστό θετικότητας ήταν 6.11% σε σύνολο 2.372.747 εργαστηριακών ελέγχων (RT-PCR/Rapid-Ag) και 1.31% σε σύνολο 2.888.316 αυτοδιαγνωστικών ελέγχων. Στο σύνολο των ελέγχων, το ποσοστό θετικότητας ήταν 2.76%.

Την προηγούμενη εβδομάδα (W01), το ποσοστό θετικότητας ήταν πολύ μεγαλύτερο καθώς υπολογιζόταν στο 9.43%. Όσον αφορά το σημερινό Rt υπολογίζεται στο 1,14. Επομένως, υποχώρησε λίγο σε σχέση με τις 12 Γενάρη(1,40).

Οι περιοχές με μεγαλύτερη εβδομαδιαία θετικότητα:

Φλώρινας: 4,69%

Μυκόνου: 3,97%

Ρεθύμνου: 3,94%

Κεντρικός Τομέας Αθηνών: 3,92%

Καστορία: 3,81%

Πειραιώς: 3,77%

Χανίων: 3,74%

Δυτική Αττική: 3,68%

Τήνου: 3,61%

Ρόδου: 3,52%