Πάτρα: Πωλητήριο έβαλε κατάσταση εστίασης

Ένα κατάστημα εστίασης, με πολυετή πορεία στον χώρο της Πάτρας, έβαλε πωλητήριο πριν από λίγες μέρες με ανάρτηση του στα social media.

Το κατάστημα βρίσκεται στην οδό Γούναρη, κοντά στο ύψος της Πλατείας Ομονοίας και πρόκειται για κατάστημα που στο παρελθόν έχει καταγράψει πολλά «χιλιόμετρα» στον χώρο της εστίασης με εποχές που καθημερινά γινόταν χαμός.

Οι λόγοι που οι ιδιόκτητες του έβαλαν πωλητήριο δεν έχουν γίνει γνωστοί, ωστόσο αυτό που λένε οι πληροφορίες είναι ότι ήδη υπάρχει ενδιαφέρον από υποψήφιους αγοραστές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



