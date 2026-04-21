Πάτρα: Προσφορά από τον Ροταριανός Όμιλος «Κωστής Παλαμάς»

Οι δωρεές προέρχονται από τα μέλη και φίλους του ομίλου.

21 Απρ. 2026 13:27
Pelop News

Ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα – Κωστής Παλαμάς, τήρησε κι εφέτος με συνέπεια την προσφορά χαράς, σε ιδρύματα της πόλης μας.

Την Μεγάλη Πέμπτη ο Πρόεδρος Χρήστος Ασημακόπουλος και μέλη του Ομίλου, επισκέφτηκαν τα ιδρύματα «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» και «ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ» και προσέφεραν το Πασχαλινό γεύμα όπως και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

