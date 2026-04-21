Πάτρα: Προσφορά από τον Ροταριανός Όμιλος «Κωστής Παλαμάς»

Ο Ροταριανός Όμιλος Πάτρα – Κωστής Παλαμάς, τήρησε κι εφέτος με συνέπεια την προσφορά χαράς, σε ιδρύματα της πόλης μας.

Την Μεγάλη Πέμπτη ο Πρόεδρος Χρήστος Ασημακόπουλος και μέλη του Ομίλου, επισκέφτηκαν τα ιδρύματα «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» και «ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ» και προσέφεραν το Πασχαλινό γεύμα όπως και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

Οι δωρεές προέρχονται από τα μέλη και φίλους του ομίλου.

