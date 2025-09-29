Πάτρα: Πρώτες αναδοχές πανελλαδικά από το Σκαγιοπούλειο Ίδρυμα – Ζεστή αγκαλιά για δύο παιδιά

Την οικογενειακή θαλπωρή απολαμβάνουν εδώ και δύο μήνες δύο παιδιά του Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος, ηλικίας 10 και 11 ετών, τα οποία δόθηκαν για αναδοχή σε οικογένειες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι οι πρώτες αναδοχές δε πανελλαδικά που γίνονται σε παιδιά αυτής της ηλικίας.

Πρόκειται για δύο παιδιά, από τα 25 που φιλοξενεί σήμερα, που βίωσαν στην τρυφερή τους ηλικία ιδιαίτερα δύσκολες καταστάσεις στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Ετσι, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, βρέθηκαν στην ηλικία των 6 και 7 ετών αντίστοιχα, στο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Σκαγιοπούλειο.

Η ζωή τους όμως άλλαξε το τελευταίο διάστημα και με τη φροντίδα της διοίκησης του ιδρύματος βρέθηκαν στην αγκαλιά άτεκνων ζευγαριών που επιθυμούσαν να προσφέρουν αγάπη και θαλπωρή σε κάποιο παιδί. Ετσι έφτασαν στο Σκαγιοπούλειο Ιδρυμα μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του νέου νόμου, ο οποίος απαντά σε ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα και πρωτίστως ανοίγει πιο εύκολα την πόρτα της οικογένειας για τα περίπου 2.500 παιδιά που ζουν μέσα σε ιδρύματα.

Ο θεσμός της αναδοχής έχεις ως στόχο την αποϊδρυματοποίηση.

«Τα δυο αυτά ζευγάρια, ανάδοχοι γονείς δύο παιδιών μας πλέον, εντοπίστηκαν μέσω της πλατφόρμας που υπάρχει. Η προϊσταμένη της κοινωνικής μας Υπηρεσίας Κλαίρη Τζιομάκη ασχολήθηκε με το θέμα αυτό και αφού πέρασαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, προ διμήνου προχωρήσαμε στην αναδοχή» δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Νίκος Σταθακόπουλος.

Οπως μας εξήγησε ο ίδιος, «ο δικός μας ο ρόλος δεν σταματάει στη διαδικασία της αναδοχής, καθώς τα παιδιά είναι διαρκώς στη μέριμνά μας. Δηλαδή, όπως προβλέπει και ο νόμος, η κοινωνική μας υπηρεσία επικοινωνεί, επισκέπτεται και ελέγχει τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών μας. Ευτυχώς και οι δύο οικογένειες προσφέρουν απλόχερα αυτό που έχουν ανάγκη τα παιδιά μας. Θαλπωρή, φροντίδα και οικογενειακή στέγη».

Οπως μας ανέφερε ο κ. Σταθακόπουλος, η πλειοψηφία των υποψήφιων ανάδοχων γονιών ζητούν βρέφη και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή. «Είμαστε τυχεροί, διότι τα ζευγάρια αυτά ζητούσαν μεγαλύτερα παιδιά κι έτσι άνοιξαν την αγκαλιά τους στα δύο μας παιδιά. Είναι τα πρώτα παιδιά που δίνουμε για αναδοχή και πιστεύω ότι θα έχουμε συνέχεια. Η κ. Τζιομάκη και όλη η ομάδα εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και έχουμε και την αμέριστη στήριξη της υπουργού, της κ. Μιχαηλίδου. Μακάρι όλα μας τα παιδιά να βρεθούν σε ζεστό οικογενειακό περιβάλλον. Το Σκαγιοπούλειο προσφέρει πολύ καλές υπηρεσίες στα φιλοξενούμενα παιδιά, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί με το οικογενειακό πλαίσιο».

ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΚΟΛΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Λουκέτο αναμένεται να βάλει πολύ σύντομα και το πολυσυζητημένο ίδρυμα των Λεχαινών, κάτω από τη στέγη του οποίου δεκάδες άτομα με αναπηρία βίωσαν στο παρελθόν τριτοκοσμικές καταστάσεις.

Το πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης, στο συγκεκριμένο ίδρυμα, εφαρμόζεται εδώ και καιρό και ήδη λειτουργούν στέγες αυτόνομης διαβίωσης στα Λεχαινά. «Το υπουργείο μάς ενέκρινε και προχωράμε στην ίδρυση δύο ακόμα στεγών στην Πάτρα, η μία εννέα ατόμων και η άλλη έξι. Με τη στέγαση αυτών, ήδη ψάχνουμε να βρούμε τους χώρους, κλείνει πλέον και το ίδρυμα, καθώς όλοι οι φιλοξενούμενοι έχουν ενταχτεί σε αυτόνομες στέγες».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



