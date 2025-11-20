Πάτρα: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό 12χρονης

Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε σήμερα το πρωί ο 16χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό και γενετήσιες πράξεις σε βάρος 12χρονης στην Πάτρα. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στον ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε χρόνο προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και να προετοιμάσει την απολογία του.

Η σύλληψή του έγινε χθες, στο σπίτι του σε περιοχή της Αχαΐας, έπειτα από ένταλμα που εκδόθηκε από την ανακρίτρια Πατρών και διαβιβάστηκε στις αστυνομικές αρχές. Ο 16χρονος φέρεται να αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι δεν τέλεσε τις πράξεις που του αποδίδονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας ήταν διαθέσιμος για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο δικηγόρος του, Παναγιώτης Κοραντζόπουλος, δήλωσε στην «Π» ότι η υπόθεση εξακολουθεί να διερευνάται βάσει των άρθρων 336 και 339 του Ποινικού Κώδικα, ωστόσο θεωρεί ότι τελικά μπορεί να προκύψει εφαρμογή διαφορετικών διατάξεων, όπως τα άρθρα 224, 229 και 230, τα οποία αφορούν ψευδή κατάθεση, καταμήνυση και ψευδή καταγγελία. «Το σύνολο των στοιχείων θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και την ανακρίτρια», τόνισε.

Η δικογραφία έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, συνοδευόμενη από την ιατροδικαστική έκθεση που συντάχθηκε μετά την εξέταση της 12χρονης. Παράλληλα, έχουν ληφθεί καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπως προβλέπεται στις υποθέσεις ανήλικων θυμάτων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα δύο παιδιά είχαν έρθει σε επαφή μέσω κοινωνικών δικτύων και συναντήθηκαν σε περιοχή της νότιας Πάτρας. Από την έρευνα προκύπτει ότι ο 16χρονος μετέβη με τη 12χρονη σε σχολικό συγκρότημα, όπου –όπως αναφέρεται στη δικογραφία– έλαβαν χώρα οι πράξεις που κατήγγειλε η μητέρα της.

Το ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε μετά τη συγκέντρωση των στοιχείων και την αποστολή του φακέλου στον εισαγγελέα. Παράλληλα, σε βάρος των γονέων του κατηγορούμενου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Οι επόμενες διαδικαστικές ενέργειες θα καθοριστούν μετά την απολογία του 16χρονου, ο οποίος, εντός των επόμενων ημερών, θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή.

