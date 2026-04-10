Πάτρα: Σε κλίμα κατάνυξης η Ακολουθία του Επιταφίου στην Ευαγγελίστρια – Πλήθος πιστών στον Μητροπολιτικό Ναό

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης τελείται απόψε η Ακολουθία του Επιταφίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελίστριας στην Πάτρα, με εκατοντάδες πιστούς να έχουν κατακλύσει τον ναό από νωρίς.

Η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, με τους ψαλμούς να πλημμυρίζουν τον χώρο και το άρωμα των λουλουδιών να συνοδεύει τη λιτή και κατανυκτική τελετή της Μεγάλης Παρασκευής.

Κατάνυξη και συμμετοχή πιστών

Ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός της Ευαγγελίστρια Πάτρας έχει γεμίσει ασφυκτικά από πιστούς κάθε ηλικίας, που συμμετέχουν στην Ακολουθία του Επιταφίου, τιμώντας τη μέρα του Θείου Πάθους.

Η τελετή εξελίσσεται σε ήρεμο και κατανυκτικό κλίμα, με έντονη συγκίνηση και προσευχητική διάθεση.

Η περιφορά στους δρόμους της πόλης

Μετά το πέρας της Ακολουθίας, αναμένεται να ξεκινήσει η καθιερωμένη περιφορά του Επιταφίου στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Πλήθος πιστών θα ακολουθήσει με αναμμένες λαμπάδες, σε μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας για την Πάτρα, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και συμμετοχή.

Η Μεγάλη Παρασκευή κορυφώνεται με μια τελετή που συνδυάζει θρησκευτική ευλάβεια, παράδοση και συλλογική συγκίνηση, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία του πασχαλινού εορταστικού κύκλου στην πόλη.

