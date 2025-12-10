Πάτρα: Σε νέο χώρο το κατάστημα Κατριβέση Γάμος-Βάπτιση

Το κατάστημα Κατριβέση Γάμος-Βάπτιση σας προσκαλεί στα εγκαίνια του νέου του χώρου την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 8 το απόγευμα, στην οδό Παντανάσσης 39.

Με πολυετή παρουσία στον χώρο της βάπτισης και του γάμου και με ένα ολοκληρωμένο φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών, το κατάστημα επεκτείνεται πλέον και στον τομέα των εποχιακών και εορταστικών ειδών.

Ο νέος χώρος φιλοξενεί πλούσια συλλογή από χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, κεριά, γούρια, κούπες και κοσμήματα, προσφέροντας λύσεις δώρων με αισθητική και ποιότητα.

Σας περιμένουμε με ιδιαίτερη χαρά για να εγκαινιάσουμε μαζί το νέο χώρο του καταστήματός μας.

Θα μας βρείτε στην οδό Παντανάσσης 39, Πατρα

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610 221262, 2610 272992

Email: olgakatri@hotmail.com

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



