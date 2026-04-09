Πάτρα: Σε πασχαλινούς ρυθμούς η αγορά, πώς θα λειτουργήσουν σήμερα Μ. Πέμπτη τα καταστήματα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κίνηση στην αγορά της Πάτρας, με τους καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους για το πασχαλινό τραπέζι και τα δώρα των ημερών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Εμπορικού και Εισαγωγικού Σύλλογου Πατρών, τα καταστήματα σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη, θα παραμείνουν ανοιχτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αναλυτικά, το ωράριο λειτουργίας για το υπόλοιπο της Μεγάλης Εβδομάδας διαμορφώνεται ως εξής:

Μεγάλη Πέμπτη (9/4): Από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ (συνεχές).

Μεγάλη Παρασκευή (10/4): Λόγω της ημέρας πένθους, τα καταστήματα θα ανοίξουν το μεσημέρι, από τις 13:00 έως τις 19:00 .

Μεγάλο Σάββατο (11/4): Η αγορά θα λειτουργήσει από τις 10:00 έως τις 15:00.

Αργίες Πάσχα

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή του Πάσχα (12/4) και τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά, καθώς οι ημέρες αποτελούν επίσημες αργίες. Η επιστροφή στο κανονικό ωράριο λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη της Διακαινησίμου.

