Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»

Το Σωματείο Εργαζομένων καταγγέλλει «υποβολιμαία» απόφαση και ζητά παρέμβαση του Υπουργείου Υγείας

22 Σεπ. 2025 14:55
Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» η πρόθεση του νέου διοικητή να προχωρήσει στο οριστικό κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων. Το Σωματείο Εργαζομένων «Ο Ιπποκράτης» με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας κάνει λόγο για μια απόφαση «χωρίς επιστημονικό υπόβαθρο», που θα οδηγήσει σε επιδείνωση των συνθηκών νοσηλείας.

«Απαράδεκτες και επισφαλείς συνθήκες»

Η Κλινική Λοιμώξεων διαθέτει 22 κλίνες, οι οποίες τα τελευταία δύο χρόνια καλύπτουν ανάγκες Παθολογικής Κλινικής. Όπως τονίζεται, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) λειτουργεί ήδη ως «άτυπη Παθολογική Κλινική», με αποτέλεσμα να φιλοξενεί μέχρι και 35 περιστατικά, αρκετά από τα οποία σε ράντζα. Το Σωματείο υπογραμμίζει ότι η διασπορά παθολογικών περιστατικών σε Χειρουργικές Κλινικές αυξάνει τον κίνδυνο ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, έναν τομέα όπου η Ελλάδα καταγράφει από τις χειρότερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Διπλάσιοι ασθενείς από τις δυνατότητες

Οι εργαζόμενοι επισημαίνουν ότι η πληρότητα στις Παθολογικές Κλινικές ξεπερνά το 180%, κάτι που ήδη δημιουργεί επικίνδυνες συνθήκες για ασθενείς και προσωπικό. «Το κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων θα προκαλέσει ασθενείς δύο ταχυτήτων και θα εντείνει τις δυσχέρειες στην ιατρική παρακολούθηση», τονίζεται στην επιστολή.

Επιπλέον προβλήματα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις επιπτώσεις της πρόσφατης πυρκαγιάς στο νοσοκομείο, που έχει αφήσει εκτός λειτουργίας τμήματα του ΤΕΠ, δημιουργώντας χωροταξικές δυσλειτουργίες. Παράλληλα, εγείρεται το ερώτημα γιατί λαμβάνεται μια τέτοια απόφαση ενόψει της φθινοπωρινής έξαρσης των αναπνευστικών λοιμώξεων, όταν αναμένονται αυξημένες εισαγωγές.

«Casus belli» για τους εργαζόμενους

Το Σωματείο καταγγέλλει πως η απόφαση εξυπηρετεί «ιδιοτελή συμφέροντα» και δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου. Όπως σημειώνεται, ακόμη και ο τέως αναπληρωτής διοικητής είχε δεσμευθεί για ενίσχυση με προσωπικό, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνέχισης λειτουργίας της Κλινικής.

«Μια τέτοια ενέργεια αποτελεί casus belli. Θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο για να αποτραπεί αυτή η υπονόμευση της εύρυθμης λειτουργίας του νοσοκομείου», καταλήγει η ανακοίνωση του Σωματείου, το οποίο καλεί τον Υπουργό Υγείας να παρέμβει άμεσα.
