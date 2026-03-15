Πάτρα: Σπάστε τη σιωπή της κακοποίησης – Αίτημα Γκορίλα και Χαροκόπου σε Δελέγκο για τα Ειδικά Σχολεία

Με βασικό αίτημα να σταματήσει η σιωπή και η συγκάλυψη περιστατικών κακοποίησης παιδιών με αναπηρίες σε ειδικά σχολεία της περιοχής εκπρόσωποι του γονεϊκού κινήματος και των ατόμων με αναπηρία συναντήθηκαν με τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης Νικόλαο Δελέγκο.

Οπως αποκάλυψε η «Π» την περασμένη Δευτέρα με κατεπείγουσα καταγγελία, στην τοπική διοίκηση της εκπαίδευσης, στο υπουργείο Παιδείας και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά μαθητών στο 4ο Ειδικό Σχολείο Αυτισμού Πατρών, το Σωματείο Γονέων και Φίλων των Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ» ζητούσε την άμεση λήψη μέτρων. Οπως έγραφε η «Π» η κακοποιητική συμπεριφορά της εκπαιδευτικού εις βάρος των παιδιών αποκαλύφθηκε από τα όσα κατήγγειλε δασκάλα παράλληλης στήριξης.

Ο κ. Δελέγκος διέταξε ΕΔΕ -η οποία είναι σε εξέλιξη- και παράλληλα πήρε απόφαση μετακίνησης της εκπαιδευτικού σε άλλο σχολείο. Το περιστατικό αυτό έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά άλλων που έχουν καταγραφεί σε ειδικές σχολικές μονάδες της περιοχής μας. Περιστατικά τα οποία, όπως έχει αναδείξει η «Π» αν και είχαν καταγγελθεί δεν είχαν αντιμετωπιστεί δεόντως από τη διοίκηση της εκπαίδευσης κάτι που αναγκαστικά έπραξε μετά τη σχετική δημοσιοποίησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό ο γιατρός και πρόεδρος του Σωματείου Γονέων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ», Θωμάς Γκορίλας και ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Αντώνης Χαροκόπος συναντήθηκαν με τον Περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.

«Εμείς αυτό που ζητήσαμε από τον κ. Δελέγκο είναι αφενός να μην μπαίνουν στο συρτάρι υποθέσεις κακοποίησης μαθητών με αναπηρία και αφετέρου να ληφθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τον λειτουργικό έλεγχο των ειδικών σχολείων καθώς και της τακτικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε αυτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις επαγγελματίες της ειδικής εκπαίδευσης φέρονται να απέκρυπταν περιστατικά βίας και εκφοβισμού» δήλωσε στην «Π» ο κ. Γκορίλας προσθέτοντας ότι:

«Οι ενδείξεις φόβου, άγχους και άρνησης φοίτησης που παρουσίαζαν πολλά παιδιά δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν και να ερμηνευθούν έγκαιρα, καθώς αδυνατούσαν να μεταφέρουν τι πραγματικά συνέβαινε. Είναι κοινό μυστικό ότι γύρω από τέτοιες υποθέσεις επικρατεί συχνά σιωπή, μια άτυπη συγκάλυψη που προστατεύει τους υπαίτιους και αφήνει εκτεθειμένα τα παιδιά. Εμείς ως γονείς δηλώσαμε ξεκάθαρα ότι αυτό δεν θα γίνει ανεκτό».

Από την πλευρά του ο κ. Χαροκόπος εστίασε στις ακατάλληλες και επικίνδυνες συνθήκες υπό τις οποίες στεγάζονται και λειτουργούν ειδικά σχολεία της πόλης. «Αρκεί να επισκεφτεί κανείς το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) για να αντιληφθεί αυτό που λέω. Το ίδιο ισχύει και για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο το οποίο στεγάζεται σε δύο διαφορετικά κτίρια (Ζαβλάνι και Ανθούπολη). Ποτέ δεν δόθηκε βαρύτητα στη στέγαση των ειδικών σχολείων» ανέφερε στην «Π» ο κ. Χαροκόπος.

Οι εκπρόσωποι του αναπηρικού κινήματος ζήτησαν από τον κ. Δελέγκο να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ της εκπαιδευτικής διοίκησης και των συλλογικών φορέων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητα των σχολείων.

Από την πλευρά του, ο κ. Δελέγκος, τόνισε την πρόθεσή του για συνεχή διάλογο και συνεργασία με τους φορείς. Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η πόρτα της διεύθυνσης θα παραμένει πάντα ανοιχτή για συζήτηση, ανταλλαγή προτάσεων και κοινές πρωτοβουλίες που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας για όλους τους μαθητές.

Με αφορμή το τελευταίο περιστατικό ο κ. Δελέγκος ενημέρωσε ότι πέραν της διενέργειας ΕΔΕ και της μετακίνησης της εκπαιδευτικού προχώρησε και σε μία σειρά άλλων ενεργειών οι οποίες θα έπρεπε να εφαρμόζονται στις σχολικές μονάδες.

Ειδικότερα δρομολογήθηκαν τα εξής:

– Αναφορικά με τη λογοδοσία της Διεύθυνσης του σχολείου, τόσο ο διευθυντής εκπαίδευσης όσο και η σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης (ΕΑΕΕ) έχει ήδη παρέμβει, καθοδηγώντας θεσμικά τη διευθύντρια για την υποχρέωση πλήρους και άμεσης ενημέρωσης των προϊστάμενων αρχών σε περιπτώσεις κρίσεων, την αυστηρή τήρηση των καταγραφών στο ημερολόγιο σχολικής ζωής, καθώς και την αυξημένη εποπτεία του προσωπικού.

-Για την ουσιαστική στήριξη του μαθητή, δόθηκαν άμεσα οδηγίες για την εκτίμηση τυχόν τραυματικού αντίκτυπου και την προσαρμογή του εκπαιδευτικού πλαισίου.

– Επιπλέον και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της συμβούλου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και δρομολογηθεί τα εξής:

• Υποστηρικτική παιδαγωγική παρέμβαση στο προσωπικό της σχολικής μονάδας, κατά την οποία έγινε υπενθύμιση για την αυστηρή τήρηση και ενεργοποίηση του Πρωτοκόλλου Ενεργειών σε περιπτώσεις κρίσεων, τα όρια της σωματικής και λεκτικής παρέμβασης, την ενίσχυση της κουλτούρας μηδενικής ανοχής στη βία και το πλαίσιο προστασίας ανηλίκων.

• Υλοποίηση εβδομαδιαίων ωριαίων ενδοσχολικών επιμορφώσεων με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση του προσωπικού, εστιασμένων στη διαχείριση συμπεριφοράς, την ανάπτυξη θετικής συμπεριφορικής υποστήριξης, τις τεχνικές αποφόρτισης και την πρόληψη της επαγγελματικής εξουθένωσης.

• Οργάνωση Ειδικής επιμορφωτικής Ημερίδας για τον αυτισμό στις 2 Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή εξωτερικών επιστημόνων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



