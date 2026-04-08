Πάτρα: Στη δίνη δικαστικής διαμάχης η Χειρουργική Κλινική του «Αγ. Ανδρέα» – Μήλον της Εριδος η διεύθυνση

Παρά το γεγονός ότι ο «Αγ. Ανδρέας» μετά από πολυετείς περιπέτειες έχει καταφέρει να μπει σε μία λειτουργική ρότα, προσφέροντας υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους κατοίκους της ευρύτερης περιφέρειας, εσωτερικά αγκάθια δημιουργούν μέτωπα με δικαστικές και άλλες διαστάσεις.

Οπως έχει γράψει και στο παρελθόν η εφημερίδα «Πελοπόννησος», η θέση του διευθυντή της Χειρουργικής Κλινικής τέσσερα χρόνια τώρα αποτελεί μήλον της Εριδος. Μάλιστα, πρόκειται για την Κλινική που, όπως παρουσιάσαμε στο χθεσινό μας φύλλο, μεγαλουργεί, με την τέλεση ιδιαίτερα λεπτών επεμβάσεων, όπως η μερική ηπατεκτομή.

Για την ιστορία, υπενθυμίζουμε ότι όλα ξεκίνησαν το 2022 όταν ο τότε διοικητής του νοσοκομείου Ηλίας Θεοδωρόπουλος προκήρυξε εσωτερικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προσωρινά υπεύθυνου της Κλινικής. Ο μοναδικός υποψήφιος ήταν ο διευθυντής ΕΣΥ Γεώργιος Ζάχαρης. Ωστόσο, η διοίκηση του νοσοκομείου, χωρίς να ανακαλέσει εγγράφως την προκήρυξη, την εγκατέλειψε και προχώρησε σε νέα τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Τότε προχώρησε σε επιλογή του Παύλου Αθανασόπουλου, ο οποίος είχε επιστρέψει στον «Αγ. Ανδρέα» ολοκληρώνοντας τη θητεία του στη θέση του διοικητή του Καραμανδανείου.

Ο κ. Ζάχαρης μετά την εξέλιξη αυτή άσκησε αίτηση ακυρώσεως στο Διοικητικό Εφετείο Πατρών κατά της παράλειψης του διοικητή να τον ορίσει επιστημονικά υπεύθυνο, όπως και κατά της νέας προκήρυξης.

Με απόφασή του, το Διοικητικό Εφετείο ακύρωσε τις πράξεις της διοίκησης του νοσοκομείου ως «νομικά πλημμελείς καθώς έχουν ως έρεισμα την ακυρωθείσα παράλειψη του διοικητή περί αναθέσεως καθηκόντων σε εκτέλεση της πρώτης πρόσκλησης». Μάλιστα αναπέμπει την υπόθεση στη διοίκηση του νοσοκομείου «προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων προσωρινού επιστημονικά υπεύθυνου της Χειρουργικής Κλινικής σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αιτιολογικό της απόφασης».

Ο δικηγόρος του κ. Ζάχαρη, Θεόδωρος Χρονόπουλος, προχώρησε στην επίδοση της απόφασης στη διοίκηση του νοσοκομείου στις 24 Δεκεμβρίου του 2025, αλλά όπως υποστηρίζει «η διοίκηση του ”Αγ. Ανδρέα” αρνείται αδικαιολογήτως να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω αμετάκλητη δικαστική απόφαση παρά τις προς τούτο έγγραφες οχλήσεις και διαμαρτυρίες μου».

Το επόμενο βήμα της πλευράς Ζάχαρη ήταν η προσφυγή στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πατρών, ζητώντας «τη λήψη μέτρων για μη συμμόρφωση της διοίκησης». Η αίτηση αυτή προσδιορίστηκε να εξεταστεί στις 12 Ιουνίου.

Επίσης, ο κ. Ζάχαρης εκφράζει τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι δεν έχει πάρει απάντηση στο αίτημά του για ακρόαση από τη διοίκηση του νοσοκομείου.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Από την πλευρά του, ο διοικητής του νοσοκομείου Ιωάννης Μπάκαβος, κληθείς από την «Π», απάντησε: «Ως νοσοκομείο έχουμε συμμορφωθεί. Οταν παραλάβαμε τη σχετική απόφαση, την παραδώσαμε στη νομική μας υπηρεσία και με βάση τη σχετική της εισήγηση προχωρήσαμε τη διαδικασία της κρίσης».

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σε νομικές ενέργειες έχει προχωρήσει και ο νυν διευθυντής της Κλινικής Παύλος Αθανασόπουλος, ο οποίος εξελέγη εκ νέου διευθυντής κατά την κρίση που έγινε τον Νοέμβριο. «Εχω προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αναμένω τη σχετική απόφαση» μας δήλωσε.

Κατόπιν αυτών, προκύπτει σειρά ερωτημάτων.

Οι δικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν, διοικητικού Εφετείου και Συμβουλίου της Επικρατείας, θα δώσουν οριστικές απαντήσεις στη διένεξη του κ. Ζάχαρη με τη διοίκηση του «Αγ. Ανδρέα»;

Δεν οφείλονται απαντήσεις από τη διοίκηση του νοσοκομείου στον κ. Ζάχαρη, ο οποίος θεωρεί ότι έχει αδικηθεί;

Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεν οφείλει να παρέμβει ώστε μετά από τέσσερα χρόνια να κλείσει οριστικά αυτό το θέμα;

Η αντιπαράθεση βασικών στελεχών μιας κλινικής δεν διαταράσσει την ομαλή της λειτουργία;

