Πάτρα: Στις φλόγες ξανά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του Λιμεναρχείου

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 το πρωί του Σαββάτου στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που στο παρελθόν φιλοξενούσε το Λιμεναρχείο, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από άτομα που χρησιμοποιούν το κτίριο ως καταφύγιο. Ευτυχώς, δεν εντοπίστηκε κανείς μέσα στο χώρο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



