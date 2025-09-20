Πάτρα: Στις φλόγες ξανά το εγκαταλελειμμένο κτίριο του Λιμεναρχείου
Στις φλόγες τυλίχθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου το κτίριο που παλαιότερα στέγαζε το Λιμεναρχείο Πατρών, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα και να θέτει τη φωτιά υπό έλεγχο.
Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 το πρωί του Σαββάτου στο εγκαταλελειμμένο κτίριο που στο παρελθόν φιλοξενούσε το Λιμεναρχείο, στο παλιό λιμάνι της Πάτρας.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά προτού πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από άτομα που χρησιμοποιούν το κτίριο ως καταφύγιο. Ευτυχώς, δεν εντοπίστηκε κανείς μέσα στο χώρο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News