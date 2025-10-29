Πάτρα: Στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο εκπαιδευτικοί από Ρουμανία, Βουλγαρία και Πορτογαλία ΦΩΤΟ

Το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας είχε τη χαρά να υποδεχθεί, από τις 20 έως τις 24/10/ 2025, εκπαιδευτικούς από σχολεία της Ρουμανίας, Βουλγαρίας και Πορτογαλίας, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που συμμετέχει το συγκεκριμένο σχολείο, με θέμα «Together we learn, act, change!» (Μαζί μαθαίνουμε, ενεργούμε, αλλάζουμε!).

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκαν ποικίλες δράσεις που συνέβαλαν στην επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών και τη γνωριμία με τους μαθητές του νηπιαγωγείου, του όμορου δημοτικού σχολείου και δομής φιλοξενίας και Κέντρου Ημέρας ΑΜΕΑ. Συγκεκριμένα διεξήχθησαν:

• Επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο και συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία με δραστηριότητες κατασκευών με ανακυκλώσιμα υλικά

• Δραστηριότητα μαζί με μαθητές του Ειδικού Δημοτικού σχολείου, φυτέματος λουλουδιών και λαχανικών στον κήπο του σχολείου.

• Παρουσίαση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Ειδικής Αγωγής και συζήτηση για τα αντίστοιχα συστήματα των υπολοίπων χωρών.

• Παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων όλων των εταίρων σχετικές με το αντικείμενο του προγράμματος (Ανακύκλωση, κυκλική οικονομία, προστατευόμενες περιοχές, εκπαιδευτικές δραστηριότητες στη φύση κ.ά.)

• Ξενάγηση στην πόλη της Πάτρας και στα σημαντικά αξιοθέατα (Αγ. Ανδρέας, Αρχαίο Ωδείο, Κάστρο, Ρωμαϊκό Ιπποδρόμιο κλπ). Επίσκεψη και ξενάγηση στο οινοποιείο Αχάια Κλάους.

• Επίσκεψη στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης του Συλλόγου ΑΜΕΑ «Αλκυόνη» στη Ναύπακτο και σχετική ενημέρωση από την Κοινωνική Λειτουργό και την Ψυχολόγο της δομής.

• Επίσκεψη στο ΚΔΗΦ της «Αλκυόνης», ενημέρωση και συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας και το έργο του και συμμετοχή στις δημιουργικές δραστηριότητες των ωφελούμενων (κατασκευές με πηλό, δημιουργία του Δέντρου της Φιλίας κ.ά.)

• Ξενάγηση στην πόλη της Ναυπάκτου (Ενετικό λιμάνι, Κάστρο).

• Επίσκεψη στο «Σπίτι του Νερού» – Κέντρο Πληροφόρησης για την εξοικονόμηση του νερού. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης – εκπαίδευσης από τον κ. Κ. Κωνσταντακόπουλο, υπεύθυνο του Κέντρου, οι Ευρωπαίοι εταίροι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν video – πολυθεάματα για το ρόλο του νερού στη ζωή του πλανήτη μας, τους υγροτόπους και τη ζωή σε αυτούς, τα μνημεία νερού της πόλης μας και τη χρήση του νερού κατά τις ιστορικές περιόδους στην ελλαδική ιστορία. Επίσης εκπαιδεύτηκαν στη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

• Επίσκεψη στα γραφεία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας, ενημέρωση για τις δράσεις της με έμφαση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και επίσης συζήτηση και προγραμματισμός για την πορεία και το κλείσιμο του προγράμματος το Φεβρουάριο 2026.

Η Προϊσταμένη του 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου και ο Σύλλογος Διδασκόντων στήριξαν θερμά όλες τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και είχαν ενεργό συμμετοχή. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις δράσεις με ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό, συνεργατικό πνεύμα και δημιουργικότητα, επιτυγχάνοντας σωματική και συναισθηματική ευεξία μέσα από την ομαδική εμπειρία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν άριστες οι εντυπώσεις των Ευρωπαίων εταίρων από την άψογη λειτουργία του σχολείου, το κλίμα συνεργασίας και την υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης που παρέχεται στα νήπια από το σύνολο του προσωπικού!

Τέλος, ήταν σημαντική η συμβολή του προσωπικού του Συλλόγου ΑΜΕΑ «Αλκυόνη» για την ενημέρωση, παρουσίαση και ανάδειξη των δομών υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ) και απασχόλησης (ΚΔΗΦ), ενός συλλόγου με κορυφαίες αξιολογήσεις στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους ωφελούμενούς του.

Το 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας συνεχίζει τη διαχρονική συμμετοχή και συνεργασία σε προγράμματα Erasmus και eTwinning, με στόχο την αλληλεπίδραση και επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, την προώθηση της διαπολιτισμικής κατανόησης, συμπερίληψης, και κατάρριψης στερεοτύπων αλλά και την ενίσχυση της δημιουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων σε αυ

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



