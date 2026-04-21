Πάτρα: Στο Πολύεδρο η Τεχνητή Νοημοσύνη συναντά τη φιλοσοφία – Ομιλητής ο Σπύρος Ράγκος

Με θέμα «Λόγος, νόηση και γνώση: Φιλοσοφικές προσεγγίσεις την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης» συνεχίζεται την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, στο Πολύεδρο της Πάτρας, ο κύκλος εκδηλώσεων «Λόγος & Αλγόριθμος: Διάλογοι για τον άνθρωπο, την τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον».

Η δεύτερη συνάντηση του κύκλου φέρνει στο προσκήνιο μια συζήτηση με έντονο φιλοσοφικό και γνωσιοθεωρητικό ενδιαφέρον, γύρω από τα μεγάλα ερωτήματα που θέτει η εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Σπύρος Ι. Ράγκος, καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο οποίος θα συνομιλήσει με τον Μάριο Ζαφειρόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας του ίδιου πανεπιστημίου.

Από την πληροφορία στην κατανόηση

Η συζήτηση θα κινηθεί πέρα από τη συνήθη τεχνολογική ανάγνωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα επιχειρήσει να φωτίσει βαθύτερα ζητήματα που σχετίζονται με τη σκέψη, τη γνώση και την ανθρώπινη εμπειρία. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η διάκριση ανάμεσα στην πληροφορία και την κατανόηση, η φύση του λόγου και της νόησης, αλλά και το κατά πόσο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αγγίξει ή να προσομοιώσει πλευρές της ανθρώπινης συνείδησης και δημιουργικότητας.

Μέσα από αυτή την οπτική, η εκδήλωση φιλοδοξεί να ανοίξει ένα πεδίο προβληματισμού που δεν εξαντλείται στις εφαρμογές της τεχνολογίας, αλλά αγγίζει τα όρια της ίδιας της ανθρώπινης αυτοαντίληψης.

Η αρχαία σκέψη απέναντι στα σύγχρονα ερωτήματα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η προσέγγιση του θέματος δεν θα γίνει μόνο με όρους σύγχρονης θεωρίας, αλλά και μέσα από αναφορές στην αρχαία ελληνική γραμματεία και φιλοσοφία. Αυτή η σύνδεση δίνει στη συζήτηση μια διαφορετική πυκνότητα, καθώς επιχειρεί να φέρει σε διάλογο κλασικά φιλοσοφικά ερωτήματα με τις πιο σύγχρονες αγωνίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει μια μηχανή, αλλά και τι σημαίνει να σκέφτεται, να γνωρίζει, να αντιλαμβάνεται και να δημιουργεί ο άνθρωπος. Και ακριβώς εκεί βρίσκεται ο πυρήνας αυτής της συνάντησης.

Ένας κύκλος διαλόγου για τον άνθρωπο και το μέλλον

Ο κύκλος «Λόγος & Αλγόριθμος» έχει ως στόχο να διαμορφώσει έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη, όχι ως ένα απλό τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως ένα σύνθετο πεδίο που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ταυτότητα, την αυτονομία, την ελευθερία και τελικά την ίδια την ανθρωπινότητα.

Σε μια εποχή όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη εισβάλλει όλο και πιο έντονα στην καθημερινότητα, στην εκπαίδευση, στην εργασία και στην παραγωγή γνώσης, τέτοιες συζητήσεις αποκτούν ξεχωριστή σημασία. Και αυτό γιατί δεν περιορίζονται στο πώς λειτουργεί η τεχνολογία, αλλά στρέφονται στο τι αλλάζει μέσα μας και γύρω μας εξαιτίας της.

Η εκδήλωση στο Πολύεδρο αναμένεται να συνεχίσει ακριβώς αυτή τη γραμμή: έναν ανοιχτό, στοχαστικό και απαιτητικό διάλογο για το πού συναντιούνται ο άνθρωπος, η σκέψη και ο αλγόριθμος.

